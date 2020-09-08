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陽澄湖大閘蟹產量增 21日開捕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020年蘇州陽澄湖大閘蟹將於9月21日開捕。（新華社資料照）
2020年蘇州陽澄湖大閘蟹將於9月21日開捕。（新華社資料照）

蘇州市政府6日表示，今年的陽澄湖大閘蟹開捕節將於21日在陽澄湖生態休閒旅遊度假區舉行。儘管受到新冠肺炎疫情的影響，但今年陽澄湖大閘蟹的個頭和產量均有望超過去年。

中新社報導，陽澄湖是中國最為著名的大閘蟹產地，有詩云：「不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。」今年5月，「陽澄湖大閘蟹」獲得了中華人民共和國農產品地理標誌登記證書，升格為「國字號」農產品。

年初，在新冠肺炎疫情的影響下，蟹農們採取了全程「無接觸式」的蟹苗投放方式，在保證人員安全的同時，沒有耽誤農時。蟹農顧敏介紹，今年每畝大閘蟹的投放數達到了1200到1500隻，高於去年的畝均1000隻。整體產量將超過去年。

蟹農顧敏表示，現在四兩半的蟹已經比較多了，整體規格要好於去年同期。蟹已經有蟹黃開始凝結了，成熟度比去年要好很多。去年陽澄湖大閘蟹的開捕時間較晚，錯過了中秋節這一黃金期，對銷量造成了一定的影響。今年大閘蟹早熟，加之中秋與國慶雙節重叠，蟹農們都期待著銷量能有一波爆發，然而新冠肺炎疫情的陰影仍在，為今年大閘蟹的銷售增加了不少變數。

大閘蟹 新冠肺炎 疫情

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