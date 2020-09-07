護士跪地20分鐘不間斷搶救 南京警察還是猝逝了…

52歲的護士戴世琴日前在街頭跪地20分鐘，不間斷地搶救一名突然昏倒的年輕男子，戴世琴得知這名男子最終還是去世後，她感到相當遺憾，而且這名男子還是一位正在執行公務的民警，令人惋惜。

中新網報導，這名在值勤時突然昏倒的民警，是年僅44歲、在南京江北新區公安分局服務的李璽，他被搶救的影片在網上掀起關注，影片中搶救的女子戴世琴，是南京市鼓樓區建寧路社區衛生服務中心的健康管理科主管護師。

戴世琴當時經過事發現場，看到一群人圍觀一輛汽車，一開始以為只是普通車禍沒想到發現駕駛昏迷不醒，戴世琴發現這是心臟猝死的症狀，連安全帽都還沒來得及拿下來，就立刻為李璽進行心肺復甦，

據報導，整整20多分鐘裡，戴世琴一直保持跪著的動作，不間斷地幫李璽做心臟復甦，「當時天氣很熱，周圍沒有人會心臟復甦的動作，也沒有AED起搏器，我一秒鐘也不敢放手。」直到救護車趕來，戴世琴站起身才發現自己腿已經擦破了，「我當時只想著，年輕人你可不能死啊，你太年輕了！」

報導指，李璽已經帶病堅持工作八年，戰勝了癌症，卻因心跳驟停猝然離去。有網友感動地說，「兩個令人尊敬的職業，真不願意因為這種原因相遇」。