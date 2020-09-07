中國體彩史上最大棄獎 3600萬人民幣沒人領！

中國體育彩券大樂透近日出現史上最大一筆棄獎，高達人民幣3600萬元(約525萬美元)獎金無人兌領，確定充公；主辦單位表示，會用於社會公益事業和體育事業的發展中。

澎湃新聞報導，今年1月18日中國體彩大樂透第20008期開獎，河北命中2注追加投注一等獎。數據顯示，這張彩票出自石家莊同一家體彩實體店，中獎彩票為一張2倍30元投入的單式追加票，單票中獎3600萬元。

依照規定，體彩的兌獎期限為60天，但由於新冠疫情影響，今年官方特別宣布2019年11月23日起至2020年6月30日開獎的電腦體育彩券，兌獎期限統一延長至2020年8月31日。

據報導，時間一天天過去，卻遲遲不見這個3600萬元大獎的得主出現，河北省體彩中心在官網上刊登了全線尋人的啟事，呼籲這位大獎得主趕快現身，並開啟截止領獎的倒計時。兌獎截止時間為8月31日24時，河北省體彩中心安排了專門的兌獎人員值班等候，還在官方微博用力吶喊：「今晚等你到24點，3600(萬)大獎得主，請你一定要來！」但直到截止鐘聲敲響，都沒有人現身領獎。

因此這筆3600萬元獎金被視為棄獎，將納入彩票公益金，這也開創了中國大樂透歷史上最大的棄獎紀錄。此前的紀錄由南京保持，2011年第11062期大樂透，南京誕生單票命中1619萬元的大獎，最後成為棄獎。

網友看了紛紛評論，「那得主估計根本不知道自己中獎了！」「雖然我的彩票看都沒看被洗衣機洗了，但肯定不是我的，我不後悔」。