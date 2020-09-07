公路驚魂！男強趴引擎蓋 轎車狂飆30公里

內蒙古近日因推動漢語教學已發當地師生「罷課」抗議，當居至今已通緝逮捕多人。內蒙古多地政府昨在發布通知，要求公職人員在7日的開學日必須送子女到學校報到，否則嚴肅追究。此外，巴彥淖爾市公安昨天宣布，破獲3起涉違法使用國家統編教材案件，拘留6人。

2020-09-07 14:56