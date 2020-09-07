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公路驚魂！男強趴引擎蓋 轎車狂飆30公里
重慶市銀昆高速公路日前上演驚險一幕，一輛白色轎車在行駛中，引擎蓋上竟然頂著一名男子，令人意外的是，該輛轎車還繼續開了大約30公里，危險行為嚇壞其他駕駛，最後被巡邏車攔下。
封面新聞報導，根據網上流傳的影片，事發地在銀昆高速郵亭-大安段（重慶大足-永川境內），一名穿著黑色T恤、藍色短褲的男子整個人趴在引擎蓋上，手緊緊抓著雨刷，令人看了捏把冷汗。據指出，該轎車大約疾駛了30公里左右，最後被巡邏車攔下，該名男子才脫險。因涉及危害公共安全，案件已由重慶市大足區公安局郵亭派出所處理。
據報導，警方獲報指出，是「後車撞前車」才引發爭執；但有知情人士透露，其實是在轎車內指揮車輛駕駛並說話的女子，是引擎蓋上那名男子的前妻，男子前妻詐騙了男子很多錢，雙方有經濟糾紛，才會這樣危險行事，但詳細肇事原因有待調查。
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