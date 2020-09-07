貴州暴雨洪水超警戒線 多處民房被淹多人受困

貴州省安順市鎮寧縣扁擔山鎮，近日因受到上游暴雨影響，河流洪水超過警戒線，大抵拱村、坡孝村多處民房被淹，多人被困。

央視新聞報導，6日上午9時35分，鎮寧縣消防救援大隊接到報警後，立即聯合地方政府、應急管理、公安民警、武警等救援力量協同救援，支隊指揮中心立即調派黃果樹消防救援大隊趕赴坡孝村進行增援。

而10時36分，消防救援人員到達受災最為嚴重的鎮寧縣扁擔山鎮大抵拱村凹子寨，由於暴雨影響，部分路段損毀嚴重，水流湍急，加上鄉村道路狹窄，衝鋒舟、橡皮艇等救援工具難以通行，給救援行動造成了極大障礙。

為了盡快解救被困民眾，兩名消防指戰員徒步進入洪水中，由於風浪太大，消防人員急忙利用安全繩搭建「生命通道」，以背、抱等方式，將被困群眾送上橡皮艇，轉移至安全地帶。

撤離受災民眾過程中，有一戶人家四周被洪水圍困，水深超過3公尺，且水流湍急，8人被困二樓，情況危急，消防員來到另一戶人家的二樓，在繫好安全繩後，橫渡到受困民眾身邊，把安全繩繫在民眾身上，將被困人員一一拉過來，成功撤離3名大人和5名小孩。

救援一直持續到6日下午15時，消防部門共成功撤離當地民眾46人。