快訊

阿嬌驚傳飯店出意外 頭部受傷急送醫治療

新增1境外移入！ 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北3600萬彩票獎金無人認領 成體育彩票史上最大額棄獎

香港01 / 撰文：姜庚宇
河北體彩中心在微博呼籲大獎得主現身。（微博截圖）
河北體彩中心在微博呼籲大獎得主現身。（微博截圖）

今年1月18日，河北石家莊開出一張體育彩票大樂透一等獎，單票中獎3600萬元（人民幣．下同．約合4078萬港元），然而直到8月31日兌獎期限屆滿，中獎者仍未認領獎項，成為體彩史上最大額棄獎。

據內媒報道，這張中獎彩票出自石家莊欒城區東尹村的一間彩票店，為「2倍30元投入的單式追加票」。體彩的兌獎期限為60個自然日，但今年因疫情影響，體育總局體彩管理中心將去年11月23日至今年6月30日開獎的電腦體育彩票（包括樂透型、數字型、競猜型體育彩票），兌獎截止日期統一延長至今年8月31日。

8月26日，由於兌獎截止日期臨近，河北省體彩中心在官網刊登了尋人啟事，呼籲大獎得主趕快現身。8月31日，河北省體彩中心安排專門的兌獎人員值班等候至晚上12時，但沒能盼來這名得主。

9月1日上午，河北體彩官網發布公告，確認這3600萬元成為棄獎。根據規定，逾期未兌獎的獎金將納入彩票公益金，用於社會公益和體育事業發展。這3600萬元的棄獎也成為體彩史上最大棄獎，超越2011年南京的第11062期單票命中1619萬元（約合1834萬港元）大獎但無人認領的記錄。

延伸閱讀：

台灣「威力彩」彩票史上最高頭獎開出　兩中獎人均分8億港元

中山女中800萬元大獎後竟發現彩票是P圖　投注站老闆判監一年

文章授權轉載自《香港01》

體育 大樂透 疫情 人民幣

延伸閱讀

報好康！9月9日體育日 彰化縣公有運動場館當天免費

足球／歐國聯明開踢 ELEVEN體育家族加碼快閃優惠

影／體育署長新上任訪左訓 強調要讓選手更有信心

2020年高雄市最佳運動男女選手楊育庭、徐安 終身成就獎黃煥民

相關新聞

高官罕見自首 青海副省長涉祁連山非法採礦

中共中紀委昨天發布消息稱，青海省副省長、海西蒙古族藏族自治州委書記、柴達木循環經濟試驗區黨工委書記文國棟涉嫌嚴重違紀違法...

河北3600萬彩票獎金無人認領 成體育彩票史上最大額棄獎

今年1月18日，河北石家莊開出一張體育彩票大樂透一等獎，單票中獎3600萬元（人民幣．下同．約合4078萬港元），然而直到8月31日兌獎期限屆滿，中獎者仍未認領獎項，成為體彩史上最大額棄獎。

內蒙殺人犯「紙上服刑」15年 還當上人大代表

內蒙古殺人犯巴圖孟和「紙上服刑」15年的怪事近日曝光，引發廣泛關注。據星島網報導，被害人的母親韓傑透露，巴圖孟和因殺害其...

兩岸微流行／外骨骼機器人搶商機

在二○二○年北京服貿會服務機器人展區，多款外骨骼機器人展示了非凡本領。老年人肌力下降，腿腳無力，往往走兩步就要停一下，現在只要穿上「外骨骼」，立即能輕鬆行走。中國大陸正步入老齡化社會，多款外骨骼機器人受到青睞，詢問度高，商機無限。

小心！各路「蟹套」

「蟹肉上席百味淡」，時序入秋，大閘蟹黃金旺季又快到了，品嘗肥美蟹味之前，小心別被商家先下了「蟹」套。

廣佛圖書館 「閱讀家」

「閱讀家」圖書館為首家廣（廣州）佛（佛山）同城公共圖書館，館內藏書量逾3萬冊。全館通過自助借還機等設備實現廣佛兩地讀者系...

千年「佤王宴」 雲南滄源再現

流傳千年的「佤王宴」，是古時佤王招待部落首領、民族英雄、異族使節的宴席。如今，每逢佤族傳統節日，佤族村寨都會烹製美味佳肴...

拉丁風情派對 熱舞上海灘

9月5日晚，一場充滿拉丁風情的派對在外灘源登場，這也是本年度外灘源‧集系列創意集市中的一大亮點。

三星堆文創月餅 送考古圈「團寵」

湖南耒陽留守女孩鍾芳蓉，今年高考成績676分，是湖南省文科第四名。她決定就讀北京大學考古文博學院，引發網友熱議。支持、祝...

躋身副省級不到50天 青海副省長因違法違紀投案

升任至今不到50天的青海省副省長文國棟因違紀違法主動投案。

江蘇無錫一遊樂場雲霄飛車故障 20名遊客倒掛半空逾1小時

江蘇無錫融創樂園昨日（5日）有雲霄飛車發生故障，雲霄飛車有20名遊客被困，倒掛於半空中逾1小時。園方職員稱，經救援後，被困遊客已安全返回地面。

越野車玩漂移壓壞內蒙草原 被罰種回去

內蒙古呼倫貝爾草原遭越野車碾壓，草場受到損害面積2.93畝。有關當局已介入調查，對當事人罰款1990.4元（人民幣，下同，290美元），並要求當事人恢復草原植被。

熱門新聞

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

外媒：防技術被偷 美機場盤查大陸留學生

港人反國安法遊行 香港中聯辦：挑釁國家意志

香港警方油麻地、旺角拘捕289人 其中270人涉非法集結

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。