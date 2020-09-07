內蒙殺人犯「紙上服刑」15年 還當上人大代表

內蒙古殺人犯巴圖孟和「紙上服刑」15年的怪事近日曝光，引發廣泛關注。據星島網報導，被害人的母親韓傑透露，巴圖孟和因殺害其子獲刑15年，但判決生效後未服刑，更當上村官、人大代表。內蒙古政法委昨通報，上周五聯合紀委監委、法院、監獄等部門組成工作組開展工作。呼倫貝爾市委政法委有關負責人表示，該案性質惡劣，將重新全面核查、調查該案，目前各工作組正在緊張推進中。

據大陸新華社旗下期刊《半月談》此前報導，一九九二年，十七歲的巴圖孟和因口角持刀將被害人捅死，次年因故意殺人罪獲刑十五年。被收監後，他便以「全身水腫、尿血」為由前往醫院檢查，並辦理了保外就醫手續，自此「重獲自由」。二○○七年「刑滿」後，當地看守所內勤人員還違法為他開具了「刑滿釋放證明書」。

巴圖孟和迅速成為當地的會計、村主任、加入中共，甚至還當選旗人大代表。多年來，韓傑一直在向相關部門反映巴圖孟和「紙上服刑」的問題，直至二○一六年才引起官方注意。次年四月，巴圖孟和才被重新收監。他被收監後，當地有牧民舉報其貪汙，經查，巴圖孟和擔任村主任期間，貪汙五十多萬元(人民幣)。他因涉嫌貪汙犯罪再次被立案偵查，最終數罪並罰判刑十五年。

韓傑向《半月談》表示，「作為一名母親最後的期盼」，希望有關部門能查清楚，當年到底是誰把他釋放了？到底誰來為此承擔責任？官媒光明網評論稱，「此案必須查到底」。