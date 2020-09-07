三星堆文創月餅 送考古圈「團寵」

湖南耒陽留守女孩鍾芳蓉，今年高考成績676分，是湖南省文科第四名。她決定就讀北京大學考古文博學院，引發網友熱議。支持、祝福鍾芳蓉這樣的好姑娘，四川德陽廣漢市的三星堆博物館，近日特意為鍾芳蓉寄去了「三星堆研究」系列參考書，以及限量款文創禮盒；中秋節前夕，還將送給她該館獨有的古蜀文創月餅。

大陸眾多的博物館、考古機構和工作者紛紛發聲支持鍾芳蓉，她先後收到多家考古所、博物館寄來的禮物，被網友戲稱為考古圈「團寵」。

據了解，考慮到鍾芳蓉學習考古專業的課程包括「商周考古」，而「商周考古」內容會涉及三星堆，所以博物館特意送上「三星堆研究」系列的參考書，幫明她更好地了解、研究燦爛輝煌的古蜀文明，以及三星堆特有的青銅器文化。而文創禮盒、文創月餅，則是該館近年來主推的文創產品，希望能夠讓這位「小師妹」了解目前大陸文博產業的發展方向和特色產品，更好地理解「遠古」與「當下」的融會貫通。

三星堆博物館工作人員表示，留守女生能考出這麼好的成績，而且為了堅持自己的夢想，毅然選擇了考古這樣的小眾專業；作為大陸知名的文博機構，理當給予支持和鼓勵。