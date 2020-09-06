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武漢教師談疫情衝擊 社會太注重正能量非好事

中央社 / 上海6日電

中國的小學已開學一週，歷經一整學期的網課後，再度回復實體課堂教學。一名武漢小學教師回顧，疫情對教學方式等方面都有衝擊，並認為中國社會太注重「正能量」並非好事。

今年34歲的阿坤是湖北人，擔任小學數學老師已經6年。1月23日武漢封城前一週，他和幾個朋友去歐洲國家旅行，看著國內新冠肺炎疫情每天加劇，在各種擔憂下，終於排除萬難在2月8日回到武漢，也趕上了10日的網上開學。

阿坤告訴中央社記者：「從來沒有哪個時期像現在，從黑板就直接變成網路教室，湖北所有市縣的學校都如此，作為小學老師，從來沒想過會這樣。」

阿坤當時深受疫情初期種種不安、不確定感的震撼，也聽說了許多對湖北人的歧視情況，他認為：難道這場世紀疫情沒有比上學更重要嗎？在許多家長仍為失業、生活煩心之際，上網課是否太過「形式化」了？不過，他很快就調整了想法。

那段時間網路上出現許多「教老師如何上網課」的影片，阿坤的解釋是，大家都很有意識，在疫情新時代下的老師該做些什麼。

網課對老師的挑戰在於，要在沒有那麼能掌握學生學習狀況的情形下教學，要激發他們學習，也要了解家長的狀況。此外，也有些學童與爺爺、奶奶同住，或是人在鄉下不方便上網，老師會告訴家長可以先如何自學。

9月1日，新學期開始，大家重回課堂。阿坤說，和以往不同的是，前兩週重點回顧上學期的學習內容，並舉行測驗確保大家有跟上進度。

再次與同學相處，學生的表現都很興奮，但阿坤笑說，從微信群組的反應來看，家長可能更興奮，因為終於可以把孩子送來學校了。

疫情期間，阿坤對於人類如何面對災難有了更多思考。他讀了由英國記者撰寫、描述日本311海嘯造成小學生死亡的報導文學著作「巨浪下的小學」，也和當下自己的處境做對照。

他說，從孩童視角看災難的報導比較少見，就像引起爭議的「方方日記」一樣，不同的聲音讓他有更寬闊的關懷視野。

阿坤認為，中國是個太過強調「正能量」的社會，疫情下的許多負面消息都被壓制，但一個社會「除了『高大上』、真善美的視角之外，也很需要這種私人記憶」。

作為教育者，或僅僅是一個正常的個人，阿坤說自己必須去看到那些「被媒體、被強權掩蓋掉的東西，需要看到更真實的生活」。「巨浪下的小學」讓他看到，每一個犧牲的個體都需要真相，需要社會的關注。

疫情 武漢 微信

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