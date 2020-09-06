江蘇無錫一遊樂場雲霄飛車故障 20名遊客倒掛半空逾1小時

江蘇無錫融創樂園昨日（5日）有雲霄飛車發生故障，雲霄飛車有20名遊客被困，倒掛於半空中逾1小時。園方職員稱，經救援後，被困遊客已安全返回地面。

5日晚上，江蘇無錫融創樂園發布聲明稱，發生故障的是樂園「蒸汽飛車」3號車，該雲霄飛車在運行中發生了「空中滯留」，共涉及20名乘客。聲明稱，滯留遊客撤離後，工作人員對每一位遊客進行了溝通交流，檢查身體狀況。目前遊客身體情況良好，無人員受傷，事件原因還在進一步排查中。聲明又稱，樂園於同日下午臨時閉園，並對所有設備進行安全排查。樂園對於此次事件表示誠懇的歉意。

涉事樂園上年發生同類事故 約7分鐘後恢復

大陸媒體報導指出，去年暑假，無錫融創樂園也曾發生雲霄飛車空中停運事故。當時雲霄飛車在運行中突然停在了提升段，數名遊客滯留空中。園方解釋稱，是由於雲霄飛車傳感器受到外物（疑似飛鳥）的干擾後，為保護遊客安全，設備安全系統自動開啟了保護。

隨後，現場遊客均安全撤離，無人員受傷。屆時，從空中停止到恢復正常運行，整個處理時間約為7分鐘。

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文章授權轉載自《香港01》