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越野車玩漂移壓壞內蒙草原 被罰種回去
內蒙古呼倫貝爾草原遭越野車碾壓，草場受到損害面積2.93畝。有關當局已介入調查，對當事人罰款1990.4元（人民幣，下同，290美元），並要求當事人恢復草原植被。
據央視報導，越野車碾壓草場的視頻日前在網上流傳，引發網友公憤。視頻中，一名男子開著越野車在呼倫貝爾草原上任意來回輾壓草地，草原上留下數圈車痕。
央視記者六天後來到被越野車碾壓的草場，地上車子的痕跡依然非常明顯，被碾壓過的牧草已完全破壞，裸露出地面黑色的土壤表層。有一些牧草遭碾壓後被連根拔起，葉子和根部已完全乾枯。
內蒙古額爾古納市林業和草原局根據視頻中的車牌號聯繫到車主張某，隨後對車主進行詢問，找到當天開車碾壓草原的孫某。孫某不堪壓力現身向草場主人道歉，承認非法碾壓草原的行為。當局對孫某罰款1990.40元，並要求恢復草原植被。據悉，孫某5日下午已到草場播種草籽。
據了解，呼倫貝爾大草原是內蒙古旅遊勝地，每年都有很多遊客慕名而來，越野車碾壓草原的事這幾年時有發生。相關部門工作人員介紹，草原被碾壓後將導致土壤特別是表層土壤流失，草原沙化，沙化嚴重的草原要恢復到原生植被，需要幾年、幾十年甚至上百年的時間。
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