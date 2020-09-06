老婦燒紙錢突昏迷「倒進火坑」 路人女「機靈舉動」被網友讚爆

燒紙錢時一定要小心，在大陸貴州，有一名老婦人在燒紙錢時忽然昏迷，整個人倒進火坑，幸好一名路過的女子反應夠快，馬上報警求助才救了老婦人一命。然而女子沒有在第一時間拉起老婦人的做法卻也引起一些爭議。

根據《梨視頻》報導，在大陸貴州貴陽，有一名老婦人在燒紙錢時，可能是因為蹲的時間太長，起來時忽然昏厥，就撲進了火灰中。當時一名路過女子見狀，雖然不清楚情況不敢隨意拉動婦人，但趕快報警請警察和醫護人員來現場救援，最後婦人只有手腳有些微燙傷。

老婦人成功被醫護人員救起，只有手腳有些微燙傷。圖擷自 梨視頻

這名路人女子的反應被救護人員和網友們大讚，但也有網友質疑，「感覺還是應盡快把老人從火灰中拉出，燒傷起碼沒那麼嚴重，而不是等警察來」、「我覺得這小姐姐就是怕被賴上」。

但大陸網友們也普遍贊成女子的作法，「遇到是真不敢拉，一不小心好心變壞事」、「萬一老太婆出事了，被家屬訛上了就麻煩了，脫不清的官司」、「不敢動不只是怕被訛，主要是不知道這個阿姨傷情怎麼樣，有的情況確實是不能隨意搬動的」、「真的不敢，萬一醒了說是被推下去的怎麼辦」、「這次運氣好，人還在。人沒了又不知道被網友怎麼個罵法了」。