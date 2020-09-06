快訊

龜山島夢幻「牛奶海」 專家曝：是酸奶菌缸小心果酸換膚

女兒中山高摔出客運安全門 母親原為此事接她回台北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婦燒紙錢突昏迷「倒進火坑」 路人女「機靈舉動」被網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸貴州一名老婦人在燒紙錢時突然倒進火灰。圖擷自梨視頻
大陸貴州一名老婦人在燒紙錢時突然倒進火灰。圖擷自梨視頻

燒紙錢時一定要小心，在大陸貴州，有一名老婦人在燒紙錢時忽然昏迷，整個人倒進火坑，幸好一名路過的女子反應夠快，馬上報警求助才救了老婦人一命。然而女子沒有在第一時間拉起老婦人的做法卻也引起一些爭議。

根據《梨視頻》報導，在大陸貴州貴陽，有一名老婦人在燒紙錢時，可能是因為蹲的時間太長，起來時忽然昏厥，就撲進了火灰中。當時一名路過女子見狀，雖然不清楚情況不敢隨意拉動婦人，但趕快報警請警察和醫護人員來現場救援，最後婦人只有手腳有些微燙傷。

老婦人成功被醫護人員救起，只有手腳有些微燙傷。圖擷自梨視頻
老婦人成功被醫護人員救起，只有手腳有些微燙傷。圖擷自梨視頻

這名路人女子的反應被救護人員和網友們大讚，但也有網友質疑，「感覺還是應盡快把老人從火灰中拉出，燒傷起碼沒那麼嚴重，而不是等警察來」、「我覺得這小姐姐就是怕被賴上」。

但大陸網友們也普遍贊成女子的作法，「遇到是真不敢拉，一不小心好心變壞事」、「萬一老太婆出事了，被家屬訛上了就麻煩了，脫不清的官司」、「不敢動不只是怕被訛，主要是不知道這個阿姨傷情怎麼樣，有的情況確實是不能隨意搬動的」、「真的不敢，萬一醒了說是被推下去的怎麼辦」、「這次運氣好，人還在。人沒了又不知道被網友怎麼個罵法了」。

中元節

延伸閱讀

女子搭火車將寵物籠放博愛座 老翁怒抓籠子讓她火大揮拳

駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

男砍樹被壓4天竟奇蹟生還 警透露他的身分成存活關鍵

不小心將普渡供品送給基督徒怎辦？兩派意見大不同 坦承下場曝光

相關新聞

百香果女孩案翻版…廣西10歲女童遭猥褻棄屍 兇手是堂哥

三個月前，廣西桂林市全州縣安和鎮10歲女童純純（化名）失蹤，三天後，警方在女童家附近的耕地發現她的遺體。警方調查發現，跟一年多以前發生「百香果女孩案」一樣，純純曾面對兇手侵犯，疑兇是她的堂哥。

陸研發「五級防刺白袍」爆紅 過來人曝：現在女醫師人手一件

為防止傷醫事件頻傳，大陸「防刺白袍」熱銷爆紅！近日大陸一間材料公司研發了一款可防刺的醫師白袍，不僅五級防刺還可以防止頸部被利刀割傷，商品一推出後，立刻引來不少醫科大學和醫院訂購。

天降鐵球砸死四川女嬰 找不到兇手…整棟樓都賠

四川遂寧首個高空墜物致人死亡案近前宣判，因未找到拋物者，事發地整幢樓的住戶均被判賠3000元（人民幣．下同，約440美元）。

川男殺出軌妻後自殺 抹脖割喉怕痛…自首

江蘇宿遷市早前發生一樁命案：丈夫懷疑妻子出軌，再聯想到對方過去幾次出軌經歷，失去理智將妻子掐死。事後，丈夫曾多次嘗試用刀抹脖子、用剪刀戳喉等方式自殺，都因這些方式太痛苦而放棄。經過一番掙扎後，他選擇報警。

老婦燒紙錢突昏迷「倒進火坑」 路人女「機靈舉動」被網友讚爆

燒紙錢時一定要小心，在大陸貴州，有一名老婦人在燒紙錢時忽然昏迷，整個人倒進火坑，幸好一名路過的女子反應夠快，馬上報警求助才救了老婦人一命。然而女子沒有在第一時間拉起老婦人的做法卻也引起一些爭議。

接21歲智障兒回家才4天 母勒斃他後割腕

葵涌邨昨天凌晨發生母親勒斃智障兒慘劇。被勒斃的男子為家中長子，他因年滿21歲不合入住特殊學校院舍資格，8月底搬回家中居住。母親4日深夜以膠布綁成繩勒斃他，再割腕企圖自殺。凌晨她叫醒丈夫說「大仔走喇」，丈夫聞訊通知次子報警。知情人士透露，涉案母親持家有道、住所打理得井井有條，不排除因照顧壓力爆煲殺子。

陸企開放員工當「奮鬥者」！沒能力就被淘汰 自願加班不拿錢

中國四川一家金屬公司日前被爆料，讓員工自願簽署「奮鬥者自願申請書」，內容包括自願加班但放棄加班費，「能力不足時接受公司淘...

貴州人口僅63萬的「大方縣」 拖欠老師逾20億元薪資

位於貴州省西北部，隸屬畢節市的「大方縣」，近日成了大陸網路熱搜詞。這是由於大陸國務院通報，常住人口僅63萬的大方縣不只不...

小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落

中國浙江一所小學近期傳出多位學生雙眼受傷的情況，由於學校電工誤將二年級的紫外線消毒燈開啟，五小時後學生紛紛出現眼睛發紅、流淚的症狀，雖然校方緊急將燈關閉，並為學生做處置，但有學生送醫後仍被診斷出眼角膜上皮脫落的症狀。整件事影響127位學生，目前政府已成立相關單位進行調查，釐清責任歸屬。

綠光罩怨偶…辦離婚起口角 滇男扔妻下橋

雲南省彝良縣一對夫妻日前前往民政局辦理離婚手續途中，雙方發生爭執，丈夫一怒下抱起妻子扔下橋，橋面距離河道有三層多樓高，導致妻子嚴重骨折，目前仍昏迷不醒。

想復婚不成 貴州男揮電鋸 前妻重殘

貴州一名男子多次要求復婚不成，一怒之下竟然向前妻揮電鋸，導致妻子重殘；丈夫主動投案，在法庭上稱「沒想殺死，只想鋸傷她」；法院判處故意殺人罪，處有期徒刑15年。

返校宿舍爆「驚喜」…有蜂巢、老鼠、還冒金針菇

中國疫情高峰期過去後，大學生陸續返回學校上課，當進入寢室卻「驚喜」不斷，各種生物紛紛冒出，有學生發現蜂巢、老鼠崽，有學生發現一地蟲子屍體，還有學生發現床鋪下長出了金針菇。

熱門新聞

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

騰訊微博公告28日關閉 中國網友驚訝

中芯國際發聲明 否認公司「涉軍」

陸官員：美向數十國要求拘押孟晚舟 僅加拿大配合

貴州人口僅63萬的「大方縣」 拖欠老師逾20億元薪資

中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。