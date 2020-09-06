百香果女孩案翻版…廣西10歲女童遭猥褻棄屍 兇手是堂哥
三個月前，廣西桂林市全州縣安和鎮10歲女童純純（化名）失蹤，三天後，警方在女童家附近的耕地發現她的遺體。警方調查發現，跟一年多以前發生「百香果女孩案」一樣，純純曾面對兇手侵犯，疑兇是她的堂哥。
2018年10月4日中午，廣西陳禮言10歲的四女兒楊某燕，幫家裡採摘百香果到收購點售賣，在途中被遭殘忍殺害，被網友稱為「百香果女孩」。
封面新聞報導，今年5月9日，蔣全心把寄宿學校的女兒接回家。10日上午，女兒坐在屋裡寫作業，蔣全心到離家2公里外的地裡種生薑，她媽媽則到鎮上購物，想中午給純純做幾個她愛吃的菜。
蔣全心說，純純的媽媽臨近中午回到家發現女兒不見了，以為女兒貪玩，但午飯做好後還是不見女兒回來，蔣全心和妻子開始四處尋找，中午12時許，蔣全心打電話報警。
10日下午回家前，有村民告訴蔣全心，同村蔣維（化名）的兒子看見，純純被抱上一輛黑色麵包車，車上下來兩個男人，把純純抱上車走了。
據報導，12日下午，警犬在農田裡找到一隻紅色拖鞋，蔣全心認出那是女兒的。鞋子找到後，派出所讓他們在拖鞋出現的現場附近蹲守一晚。於是，蔣全心和哥哥、弟弟、堂弟，分成兩組蹲守在拖鞋發現地點的兩側。
「女兒的埋屍地點有兩處。」蔣全心說，他們在第一處埋屍地點發現三束手電筒光，「可能是在轉移遺體，人員應該不止一個。」但當時民警讓他們不要驚動對方，「很後悔沒有在當晚把兇手抓住」。
失蹤三天後，5月13日，警方在離家500米外的耕地裡發現純純的遺體。當晚，犯罪嫌疑人被警方抓獲，竟然是鄰居家的蔣某元，他是純純的堂哥。
桂林晚報報導稱，蔣某元供述，純純失蹤當天，他到純純家偷竊，被在家的純純撞見。他擔心堂妹告訴別人自己行竊，於是決定將她殺害滅口。
蔣全心對蔣某元的供述提出質疑：「我們家那麼窮，大家是親戚都很了解，怎麼可能是來我家偷東西。」。他說，從檢察長得知女兒被猥褻的消息後，更讓他認為此案不是那麼簡單。
據了解，犯罪嫌疑人蔣某元今年33歲，一直單身。蔣某元的哥哥蔣青（化名）稱，弟弟患有癲癇病，發病的時候腦子就會不清楚，但不會有暴力行為。
報導指出，當地村民說，蔣某元平時十分喜歡賭博，哥哥蔣青也證實。
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