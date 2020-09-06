天降鐵球砸死四川女嬰 找不到兇手…整棟樓都賠
四川遂寧首個高空墜物致人死亡案近前宣判，因未找到拋物者，事發地整幢樓的住戶均被判賠3000元（人民幣．下同，約440美元）。
綜合媒體報導，事件追溯到2016年11月11日，在遂寧油坊中街，一個健身鐵球從天而降，跌落在嬰兒車中，一名未滿一歲的女嬰被砸中，已經失去知覺，沒有哭聲，昏迷不醒，送往醫院治療，當晚因搶救無效不幸離世。
事發後，女嬰家人在事發地多次尋找鐵球從何處掉下，並四處懇求知情人告知線索，但都得不到任何線索。當地警方也成立調查組介入，民警調取事發地點附近的監控片段，對事發地油坊街紫薇社區居民樓2樓至8樓的住戶逐一入戶調查，核實部分住戶身分資料並提取指紋和DNA。
但經過一番調查後，仍未能找到肇事者，女嬰家人於是將控告該幢居民樓所有住戶，要求賠償鐵球砸中嬰兒致死所造成的損失約79萬元。
據報導，時隔4年，案件在日前宣判，遂寧市船山區人民法院審理認為，該幢居民樓所有業主包括底層門面的經營者，均有可能成為實施侵權行為的加害人，除家中確實調查無人居住的住戶外，其住戶每戶賠償人民幣3000元。家中確實無人居住的住戶則不承擔責任。
法院對判決解釋稱，雖然實施侵權的行為人僅有一人，但從公平角度出發，以戶為單位對受害人分擔損失更為公平。這是一宗過失致人傷害的偶然事件，只區分可能性的有無，不再區分可能性的大小。故法院對該屋苑業主及門面經營者對拋擲鐵球的可能性大小不作區分。
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