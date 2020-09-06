天降鐵球砸死四川女嬰 找不到兇手…整棟樓都賠

四川遂寧首個高空墜物致人死亡案近前宣判，因未找到拋物者，事發地整幢樓的住戶均被判賠3000元（人民幣．下同，約440美元）。

綜合媒體報導，事件追溯到2016年11月11日，在遂寧油坊中街，一個健身鐵球從天而降，跌落在嬰兒車中，一名未滿一歲的女嬰被砸中，已經失去知覺，沒有哭聲，昏迷不醒，送往醫院治療，當晚因搶救無效不幸離世。

事發後，女嬰家人在事發地多次尋找鐵球從何處掉下，並四處懇求知情人告知線索，但都得不到任何線索。當地警方也成立調查組介入，民警調取事發地點附近的監控片段，對事發地油坊街紫薇社區居民樓2樓至8樓的住戶逐一入戶調查，核實部分住戶身分資料並提取指紋和DNA。

但經過一番調查後，仍未能找到肇事者，女嬰家人於是將控告該幢居民樓所有住戶，要求賠償鐵球砸中嬰兒致死所造成的損失約79萬元。

據報導，時隔4年，案件在日前宣判，遂寧市船山區人民法院審理認為，該幢居民樓所有業主包括底層門面的經營者，均有可能成為實施侵權行為的加害人，除家中確實調查無人居住的住戶外，其住戶每戶賠償人民幣3000元。家中確實無人居住的住戶則不承擔責任。