川男殺出軌妻後自殺 抹脖割喉怕痛…自首

江蘇宿遷市早前發生一樁命案：丈夫懷疑妻子出軌，再聯想到對方過去幾次出軌經歷，失去理智將妻子掐死。事後，丈夫曾多次嘗試用刀抹脖子、用剪刀戳喉等方式自殺，都因這些方式太痛苦而放棄。經過一番掙扎後，他選擇報警。

現代快報報導，命案的雙方是一對四川來的年輕夫妻，丈夫姓羅，34歲，妻子姓張，32歲。兩人都在泗洪縣雙溝鎮的一家工廠裡打工。

宿遷市公安局刑警支隊民警高行表示，這對夫妻的恩怨糾葛比較深，因為雙方父親關係比較好，所以有意把他們撮合在一起。警方說，婚後十餘年裡，兩人一直輾轉在鹽城等地打工，雖然生育一雙兒女，但由於感情基礎並不牢固，所以從2017年開始，儘管兩個人是在一起打工，丈夫多次發現妻子跟工友出軌。

今年3月13日晚上，夫妻二人在員工宿舍裡休息，丈夫發現妻子戴著耳機和別人在語音聊天，就懷疑對方出軌，二人緊接著發生爭吵。

在爭吵中，張姓妻子還拿出自己之前在鹽城和其他男人的聊天紀錄來刺激丈夫，讓他的情緒徹底爆發。「當時失去理智了，就想和她同歸於盡。」羅男說，於是他用力掐住妻子的脖子，將她掐死在床上。

「看她死了，我當時也不想活了，找了刀和剪刀，想自我了斷。」羅男說，於是，他先後嘗試用刀抹脖子和用剪刀戳喉，都因為太過痛苦而下不了手。

隨後，羅男又出門，到宿舍附近的河裡跳河。「因為河水太淺，他只能又返回了宿舍。」回去以後，他躺在床上，經過一番掙扎，最終在凌晨打電話向警方自首。

事後，宿遷市檢察機關對羅男批准逮捕，並將該案向法院提起訴訟，近日將開庭審理。