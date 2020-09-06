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陸研發「五級防刺白袍」爆紅 過來人曝：現在女醫師人手一件
為防止傷醫事件頻傳，大陸「防刺白袍」熱銷爆紅！近日大陸一間材料公司研發了一款可防刺的醫師白袍，不僅五級防刺還可以防止頸部被利刀割傷，商品一推出後，立刻引來不少醫科大學和醫院訂購。
根據《 澎湃新聞 》報導，大陸一間名叫「上海固甲新材料科技」的公司研發了一款能夠保護頸部、肩部、背部和腰部，以及可以抵禦刀具穿刺傷害的白袍。販售網頁顯示，該防刺白袍重950公克，外層是精梳棉材質，裡層是防刺複合材料，可以用在醫護出勤、坐診、巡查病房、急救等場合，外表與一般的白袍一樣，可正常的消毒和清洗，舒適程度也相似，定價約在人民幣1659-1839元不等（約新台幣7000-7800元）。
研發公司的經理表示，2018年時有醫生向公司購買防護產品，並提議發明防刺白袍，公司在注意到傷醫事件對醫護人員造成的傷害後，就決定研發適用於醫生的防刺白袍，以免醫生因為醫療暴力而受傷。經過兩年研發，防刺白袍終於在5月底開始在線上銷售，商品開賣後大批醫生紛紛購買。
不過有人質疑推出這項產品就是該公司炒作，對此經理則說明，公司開發該產品的初衷是為了保護醫護人員，「它紅起來我們根本不知道」。
報導中也提到，從販售網站的使用評價中發現，有網友稱買防護白袍是自用，有些則是幫當醫生的親友購買，甚至還有網友說道「現在女醫生手上人手一件，這樣上班就可以稍微安心一點了」，該公司的老顧客也指出，自從購買了防刺白袍，就看科室內的同事一起訂了5件，目前都沒有遇到任何傷醫事件。
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