接21歲智障兒回家才4天 母勒斃他後割腕

葵涌邨昨天凌晨發生母親勒斃智障兒慘劇。被勒斃的男子為家中長子，他因年滿21歲不合入住特殊學校院舍資格，8月底搬回家中居住。母親4日深夜以膠布綁成繩勒斃他，再割腕企圖自殺。凌晨她叫醒丈夫說「大仔走喇」，丈夫聞訊通知次子報警。知情人士透露，涉案母親持家有道、住所打理得井井有條，不排除因照顧壓力爆煲殺子。

明報報導，葵涌邨一名21歲的黃姓中度智障青年，因屆離開特殊學校宿舍之齡，搬回家中才四天，46歲母親昨日凌晨趁兒子熟睡時，涉以膠布將他勒死，再割腕自殺，但傷勢並不嚴重。約三小時後她叫醒丈夫，並說「大仔走喇」，丈夫驚見兒子倒臥地上，要13歲次子報警。長子當場證實死亡，其母涉嫌謀殺被捕，送院治理。

據悉黃母送院後一度昏迷，警方懷疑她曾服藥。現場消息指疑兇曾向丈夫透露照顧子女「壓力爆煲」及感到辛苦。

據報導，涉事家庭一家五口，父親任職的士司機，母親為主婦，育有21歲長子以及一對13歲龍鳳胎子女。死者黃發麟有中度智障及過度活躍症，一直居於黃竹坑東華三院徐展堂學校宿舍，間中回家居住；今年他因屆離開特殊學校宿舍之齡，於8月31日搬回葵涌邨映葵樓家中，由母親照顧。

報導稱，葵青警區助理指揮官林志源表示，涉事家庭無家暴紀錄，疑兇亦無相關精神病紀錄。社署回應稱，涉事家庭並非該署跟進個案，社署社工已接觸有關家庭，就需要提供情緒支援及兒童福利等支援及協助。

報導說，他們一家五口居於上址單位，屋內有兩間房，分別為父母睡房及三名子女的睡房，而13歲妹妹獨自睡一張床，兩兄弟睡子母床，21歲大哥睡下格床、弟弟則睡上格床。據了解，案發前母親要幼子與丈夫同睡，她則睡小朋友房。

報導指出，居於對面單位的鄰居周先生稱對事件感到愕然，指涉事家庭居於上址約兩年，關係良好，長子間中回家居住，需要人餵食；其母親平時只會責罵子女，不會責打，形容她很用心照顧家庭。