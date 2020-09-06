快訊

駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

館長案槍手只是犧牲打？ 行家斷言：這盤棋已死局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接21歲智障兒回家才4天 母勒斃他後割腕

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電
香港近年父母沙子女命案 香港新聞組
香港近年父母沙子女命案 香港新聞組

葵涌邨昨天凌晨發生母親勒斃智障兒慘劇。被勒斃的男子為家中長子，他因年滿21歲不合入住特殊學校院舍資格，8月底搬回家中居住。母親4日深夜以膠布綁成繩勒斃他，再割腕企圖自殺。凌晨她叫醒丈夫說「大仔走喇」，丈夫聞訊通知次子報警。知情人士透露，涉案母親持家有道、住所打理得井井有條，不排除因照顧壓力爆煲殺子。

明報報導，葵涌邨一名21歲的黃姓中度智障青年，因屆離開特殊學校宿舍之齡，搬回家中才四天，46歲母親昨日凌晨趁兒子熟睡時，涉以膠布將他勒死，再割腕自殺，但傷勢並不嚴重。約三小時後她叫醒丈夫，並說「大仔走喇」，丈夫驚見兒子倒臥地上，要13歲次子報警。長子當場證實死亡，其母涉嫌謀殺被捕，送院治理。

據悉黃母送院後一度昏迷，警方懷疑她曾服藥。現場消息指疑兇曾向丈夫透露照顧子女「壓力爆煲」及感到辛苦。

據報導，涉事家庭一家五口，父親任職的士司機，母親為主婦，育有21歲長子以及一對13歲龍鳳胎子女。死者黃發麟有中度智障及過度活躍症，一直居於黃竹坑東華三院徐展堂學校宿舍，間中回家居住；今年他因屆離開特殊學校宿舍之齡，於8月31日搬回葵涌邨映葵樓家中，由母親照顧。

報導稱，葵青警區助理指揮官林志源表示，涉事家庭無家暴紀錄，疑兇亦無相關精神病紀錄。社署回應稱，涉事家庭並非該署跟進個案，社署社工已接觸有關家庭，就需要提供情緒支援及兒童福利等支援及協助。

報導說，他們一家五口居於上址單位，屋內有兩間房，分別為父母睡房及三名子女的睡房，而13歲妹妹獨自睡一張床，兩兄弟睡子母床，21歲大哥睡下格床、弟弟則睡上格床。據了解，案發前母親要幼子與丈夫同睡，她則睡小朋友房。

報導指出，居於對面單位的鄰居周先生稱對事件感到愕然，指涉事家庭居於上址約兩年，關係良好，長子間中回家居住，需要人餵食；其母親平時只會責罵子女，不會責打，形容她很用心照顧家庭。

宿舍 社工 青年

延伸閱讀

珉娥割腕自殘濺血控訴前老闆 FNC正式回應了

珉娥再度割腕輕生 點名這三人將她逼死

珉娥再度輕生　發長文痛訴「一句真誠的道歉有那麼難嗎」

她讓他留宿沙發慘遭性侵 嘔吐又割腕才澆熄性慾

相關新聞

陸研發「五級防刺白袍」爆紅 過來人曝：現在女醫師人手一件

為防止傷醫事件頻傳，大陸「防刺白袍」熱銷爆紅！近日大陸一間材料公司研發了一款可防刺的醫師白袍，不僅五級防刺還可以防止頸部被利刀割傷，商品一推出後，立刻引來不少醫科大學和醫院訂購。

接21歲智障兒回家才4天 母勒斃他後割腕

葵涌邨昨天凌晨發生母親勒斃智障兒慘劇。被勒斃的男子為家中長子，他因年滿21歲不合入住特殊學校院舍資格，8月底搬回家中居住。母親4日深夜以膠布綁成繩勒斃他，再割腕企圖自殺。凌晨她叫醒丈夫說「大仔走喇」，丈夫聞訊通知次子報警。知情人士透露，涉案母親持家有道、住所打理得井井有條，不排除因照顧壓力爆煲殺子。

天降鐵球砸死女嬰 四川法院判整棟住戶賠償

中國四川4年前發生一起嬰兒被高空拋落的鐵球砸死事件，由於警方遲遲找不到肇事者，嬰兒父母告上法院，最後法院一審判決整棟樓每...

陸企開放員工當「奮鬥者」！沒能力就被淘汰 自願加班不拿錢

中國四川一家金屬公司日前被爆料，讓員工自願簽署「奮鬥者自願申請書」，內容包括自願加班但放棄加班費，「能力不足時接受公司淘...

貴州人口僅63萬的「大方縣」 拖欠老師逾20億元薪資

位於貴州省西北部，隸屬畢節市的「大方縣」，近日成了大陸網路熱搜詞。這是由於大陸國務院通報，常住人口僅63萬的大方縣不只不...

小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落

中國浙江一所小學近期傳出多位學生雙眼受傷的情況，由於學校電工誤將二年級的紫外線消毒燈開啟，五小時後學生紛紛出現眼睛發紅、流淚的症狀，雖然校方緊急將燈關閉，並為學生做處置，但有學生送醫後仍被診斷出眼角膜上皮脫落的症狀。整件事影響127位學生，目前政府已成立相關單位進行調查，釐清責任歸屬。

綠光罩怨偶…辦離婚起口角 滇男扔妻下橋

雲南省彝良縣一對夫妻日前前往民政局辦理離婚手續途中，雙方發生爭執，丈夫一怒下抱起妻子扔下橋，橋面距離河道有三層多樓高，導致妻子嚴重骨折，目前仍昏迷不醒。

想復婚不成 貴州男揮電鋸 前妻重殘

貴州一名男子多次要求復婚不成，一怒之下竟然向前妻揮電鋸，導致妻子重殘；丈夫主動投案，在法庭上稱「沒想殺死，只想鋸傷她」；法院判處故意殺人罪，處有期徒刑15年。

返校宿舍爆「驚喜」…有蜂巢、老鼠、還冒金針菇

中國疫情高峰期過去後，大學生陸續返回學校上課，當進入寢室卻「驚喜」不斷，各種生物紛紛冒出，有學生發現蜂巢、老鼠崽，有學生發現一地蟲子屍體，還有學生發現床鋪下長出了金針菇。

6歲兒在泳池拉屎 媽媽「作賊喊抓賊」批業者衛生差要求退款

敢問大便何價？是天價。日前，大陸發生劇情峰迴路轉的小孩泳池大便事件，當時健身房的泳池離奇浮起數陀大便，職員其後發現是1名6歲男童排出的，男童上水後更繼續屙。最有趣的是，當時有30名家長包圍櫃台稱泳池衛

發電廠洩洪水道被當「水上樂園」近百家長帶小孩玩滑水道

夏天最好活動當然是玩水消暑，但並非任何有水的地方都適合游水嬉水的。重慶1間發電廠的泄洪水道近日竟成了當地爆紅的「水上樂園」，經常有近百名大人、小孩紛紛穿上泳裝，帶着游泳用品去戲水，不過，泄洪口四周已有

香江風情／魔幻香港 有冷有熱

雖然已經官民「攬炒」年餘，香港走到今天這步田地，仍然是魔幻猶存，很多事只要不去顧那些大是大非，就一定看出特別韻味，比如這個極為燥煩秋日，香港呈現的一冷一熱。

熱門新聞

小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落

騰訊微博公告28日關閉 中國網友驚訝

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

網路號召港人明天萬人上街 警方揚言：絕不手軟

中芯國際發聲明 否認公司「涉軍」

貴州人口僅63萬的「大方縣」 拖欠老師逾20億元薪資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。