小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落

夏天最好活動當然是玩水消暑，但並非任何有水的地方都適合游水嬉水的。重慶1間發電廠的泄洪水道近日竟成了當地爆紅的「水上樂園」，經常有近百名大人、小孩紛紛穿上泳裝，帶着游泳用品去戲水，不過，泄洪口四周已有

2020-09-05 08:53