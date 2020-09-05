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小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落
中國浙江一所小學近期傳出多位學生雙眼受傷的情況，由於學校電工誤將二年級的紫外線消毒燈開啟，五小時後學生紛紛出現眼睛發紅、流淚的症狀，雖然校方緊急將燈關閉，並為學生做處置，但有學生送醫後仍被診斷出眼角膜上皮脫落的症狀。整件事影響127位學生，目前政府已成立相關單位進行調查，釐清責任歸屬。
根據「央視網」報導，浙江杭州一所小學三個班級教室的紫外線消毒燈被誤開，導致多位學生眼睛遭灼傷，送醫確診為電光性眼炎。學校副校長王建華表示，學校電工當日九點多在校園斷電故障排除過程，誤將班級的紫外線燈開啟，下午兩點多學生紛紛出現眼睛不適的症狀，學校發現問題後緊急關閉消毒燈，並為學生進行冷敷、滴眼藥水等緊急措施。
不過有家長提供給媒體診斷書，表示小孩雙眼瞼輕微腫脹、結膜充血、角膜點狀上皮脫落，擔心小孩會有視力方面的後遺症。對此，浙江大學附屬邵逸夫醫院眼科副主任醫生潘飛表示，電光性眼炎的發病與吸收紫外線的強度和暴露時間有關，通常照射三到八小時就會發病，出現雙眼灼熱刺痛、眼皮痙攣、結膜充血水腫等症狀。不過若能及時治療便可完全恢復，因為角膜有自癒能力，通常一到兩天角膜上皮就會長好，因此不用太過擔心。
事發後，餘杭區教育局表示會追蹤學生狀況，繼續做調整，而杭州餘杭區政府已成立部門進行調查，展開安全隱患排查。
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