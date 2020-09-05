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返校宿舍爆「驚喜」…有蜂巢、老鼠、還冒金針菇

世界日報 / 中國新聞組╱北京5日電

中國疫情高峰期過去後，大學生陸續返回學校上課，當進入寢室卻「驚喜」不斷，各種生物紛紛冒出，有學生發現蜂巢、老鼠崽，有學生發現一地蟲子屍體，還有學生發現床鋪下長出了金針菇。

北晚新視覺報導，離校許久的大學住宿生近日陸續返回寢室，湖南兩所大學寢室裡就發現蜂巢，其中湖南城市學院在男生宿舍14棟、16棟，湖南懷化學院責是散落在陽台上一地。

最後，湖南城市學院一寢室的兄弟們「含淚」分享了蜂巢美味；盤踞在湖南懷化學院的馬蜂窩，則請來學校保衛隊長穿著防護服處理掉。

另外，還有網友發帖，說返校後在衣櫃裡發現了一包老鼠崽。影片裡一名女同學戰戰兢兢拿筷子去夾老鼠崽，不料沒夾穩，老鼠崽掉下來，嚇得在場女大學生驚叫連連；不僅如此，還有網友表示，自己的貓也在寢室床下了一波崽。

據報導，貴州貴陽一名高二生回到宿舍，在陽台櫃子裡發現鳥窩，該同學稱有五個多月沒回宿舍，意外發現裡面有四隻小鳥，拍了個影片後也沒打擾牠們，過幾天小鳥長大飛走了。

更神奇的是，遼寧大連高校輔導員近日進宿舍查看，在一位同學床鋪下發現長了蘑菇，還有金針菇。

老鼠 宿舍

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