想復婚不成 貴州男揮電鋸 前妻重殘

貴州一名男子多次要求復婚不成，一怒之下竟然向前妻揮電鋸，導致妻子重殘；丈夫主動投案，在法庭上稱「沒想殺死，只想鋸傷她」；法院判處故意殺人罪，處有期徒刑15年。

瀟湘晨報報導，一對離婚兩年多的男女，男方萬小勇屢次脅迫女方朱慧復婚，女方不肯，於是在2019年8月12日，帶著電鋸等工具到朱慧工作的鞋店，持電鋸將朱慧的頭部、背部、手部等多處鋸傷，其中小腿被鋸斷，只剩一點皮連著；經鑑定，朱慧二級重傷。

案後萬小勇主動投案，法院認定，萬小勇應賠償被害人朱慧12萬餘人民幣，同時判其故意殺人罪，處有期徒刑15年。萬小勇說，現在沒能力賠償朱慧，只能等刑滿釋放後儘力賠償。

據報導，萬小勇和前妻2005認識一個月就結婚，育有一個女兒。2015年發現妻子有外遇，妻子否認，同時不滿丈夫遊手好閒、好吃懶做、有暴力傾向，多次訴請離婚，直到2018年5月才離成婚。

離婚前，萬小勇曾到朱慧工作的店內毆打她兩次，連老闆都看不下去。離婚後萬小勇多次想挽回朱慧，要求復婚不成，2019年8月12日便持電鋸將朱慧鋸傷。萬小勇在法庭上辯稱：「我知道電鋸的殺傷力足以致人死亡，但我沒想殺死她，我只是想鋸傷她。」

兩人的女兒萬歡稱，父母2017年開始分居，分居前兩人經常鬧矛盾，「出事前一晚，父親打電話給母親要求復合，母親不同意，父親就向村裡人說要傷害母親」。