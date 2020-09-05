綠光罩怨偶…辦離婚起口角 滇男扔妻下橋

雲南省彝良縣一對夫妻日前前往民政局辦理離婚手續途中，雙方發生爭執，丈夫一怒下抱起妻子扔下橋，橋面距離河道有三層多樓高，導致妻子嚴重骨折，目前仍昏迷不醒。

紅星新聞報導，30歲唐姓男子是一名三輪車車夫，與22歲翁姓妻子於2013年結婚，有兩個女兒。今年7月，翁女「突然失」，唐男被指曾發文認定妻子與他人有染，文中寫道：「作為一個男人甚麼都能忍，就是不能忍自己的老婆出軌。」

該貼文還提到，因夫妻爭吵，妻子後來離家出走，唐男還發了一條找妻子的尋人貼，稱自己是「多麼地愛妻子」。對於丈夫稱妻子紅杏出牆，女方家人反駁指控，稱純粹是無中生有。

報導指出，這起「怒而扔妻」事件中，兩人在橋上爭吵、抓扯，隨後丈夫把妻子抱起丟下橋後離開現場。醫生指，翁女身上多處骨折，內臟多處受傷，事發時被救護人員救起，頭部滿臉是血，左腳腳踝處硬生生折斷。

一旁的路人目睹全程後傻眼報警，彝良縣公安局接報後趕赴現場處理。目前，唐男已被公安機關控制，翁女則被送往昭通市第一人民醫院搶救，案件正在進一步調查中。

報導稱，翁女家境一般，家人生活拮据，她有一個哥哥，但身患殘疾，兩個妹妹均在上學。翁女家人向社會籌措治療金50萬人民幣，目前已籌得7萬餘人民幣，捐款人數達4660餘人次，但距離目標仍有不小缺口。