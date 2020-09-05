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6歲兒在泳池拉屎 媽媽「作賊喊抓賊」批業者衛生差要求退款

香港01 / 李納德
男童被拍到在泳池內大便。（微博影片截圖）
男童被拍到在泳池內大便。（微博影片截圖）

敢問大便何價？是天價。日前，大陸發生劇情峰迴路轉的小孩泳池大便事件，當時健身房的泳池離奇浮起數陀大便，職員其後發現是1名6歲男童排出的，男童上水後更繼續屙。最有趣的是，當時有30名家長包圍櫃台稱泳池衛生差要退款，其中帶頭的竟就是排便男童的媽媽。泳池事後求男童家長賠償1.5萬元（人民幣，下同），不過，家長竟反咬指摘池方有「80%責任」，只肯願賠2000元，更指事件對小孩帶來嚴重影響，「一提起游泳孩子就開始哭，你說影響大不大」，其歪理辯駁震驚網民。

事件發生於8月28日傍晚約6時，內蒙古呼和浩特1個健身房有會員反映，指泳池內有糞便，職員馬上清理泳池及安排會員離場，其後查看閉路電視，發現是1個6歲小孩趴在泳池池邊大便，期間不時抬腿又摸泳褲，游泳內浮起了一些糞便。男童大約2、3分鐘後他上水，「還做出差不多類似的動作」，上水後在池邊繼續排便。從影所見，男童一開始一動不動，之後手部有動作，似是從泳褲內將屎拿出來，再丟得遠遠，一陀陀大便慢慢浮起。

男童被拍到在泳池內大便。（微博影片截圖）
男童被拍到在泳池內大便。（微博影片截圖）

健身房經理指，泳池用水是特殊行業專用水，1噸要40元人民幣，整池要400立方米的水，光是換水就要花1.6萬元，而且這段時間需要停業，因為事件鬧大更令不少會員退費，估計總共損失3萬元，但只希望孩子家長賠1.5萬元。

健身房們翻查閉路電視，更發現事發當天，有1名媽媽帶領了30多個會員走到櫃台，鼓勵大家一起退會和吵鬧，影響到他們營業，對方還開了1個維權群組，批評泳池在疫情時期衛生差，影響孩子健康，那名家長後來才發現在泳池內大便的，其實就是自己的兒子。

陸媒找到群組內的其他家長，獲悉事發時大便男孩的媽媽叫大家一起去櫃台退款，說不能讓孩子在這兒游了，還帶頭打投訴電話，又鼓勵大家一起投訴，結果她晚上就發訊息承認，泳池中的屎「是我們家孩子幹的」。

至9月2日，該名媽媽稱事件已經影響到他們的生活，更令兒子非常困擾，「孩子現在已經知道所有家長都罵他」，而孩子在水中大便後，稱以後都不敢下去游泳，「一提起游泳孩子就開始哭，你說影響大不大？」。她又指兒子已經拉在裏面了（游泳褲內），他們亦同意賠償，但泳池方面竟然要求賠整個池的水費，認為並不合理。

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文章授權轉載自《香港01》

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