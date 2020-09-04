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殺人犯「紙上服刑」15年 搖身變村官

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電

新華社「半月談」雜誌官方微信3日發布「殺人犯一天監獄都沒進過！紙面服刑15年，真相待揭穿」一文，引發關注。

報導稱，內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗巴圖孟和因犯故意殺人罪被判處有期徒刑15年，卻連一天監獄都沒進過，並先後入黨、當選嘎查達（注：嘎查達即村主任），甚至當選旗人大代表。直到2018年，因職務犯罪獲刑，才重新執行前案判決。

據新華社「半月談」雜誌此前報導，內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗一故意殺人罪犯巴圖孟和於1993年被判處有期徒刑15年，然而判決生效後其本人並未真正服刑，而是以「全身水腫、尿血」為由申請了保外就醫，直接從看守所「重獲自由」，並於2007年獲得刑滿釋放證明書。此後數年，巴圖孟和連續當選村主任，蒙混入黨，一度成為當地旗人大代表。

2017年，巴圖孟和因職務犯罪東窗事發，其「紙上服刑」問題才終於引起關注。法院決定對巴圖孟和所犯故意殺人罪、貪污罪數罪併罰，決定執行有期徒刑15年，並處罰金20萬元。然而，巴圖孟和當年為何能夠得以釋放的問題至今無解。

澎湃新聞報導，受害者的母親韓傑27年來仍在追問真相。今年74歲的她「等不起了」，她說，1992年5月12日，因發生口角，未滿18歲的巴圖孟和捅了她未滿19歲的小兒子白永春三刀。巴圖孟和將其送醫後，前往派出所自首。白永春因心臟破裂導致的大出血而死亡。法院判決巴圖孟和犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，但巴圖孟和卻一天牢也沒坐過。

韓傑說，要為被殺害的小兒子白永春討回公道，「不然，死不瞑目！」

殺人 內蒙古 監獄

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