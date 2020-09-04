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po偷拍高中女同學意淫照 廣州男判1年8月

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電

廣州一名男子在境外社交網站Twitter上發布6年前高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量淫褻及不雅用語作意淫。其中一名受害人現身控訴，稱該些照片都是偷拍所得，甚至可從中見到當時「（偷拍者）疑似往我們的水杯裡吐口水甚至投放精液。」

廣州白雲警方經過調查，抓獲涉案疑犯為24歲的高姓男子，案件日前在廣州白雲法院一審宣判，高男被依尋釁滋事罪判囚1年8個月。

香港01報導，身處外國的受害人在其微博帳號「Muhelos」發布影片，稱Twitter一個名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照」，並配上大量淫褻及不雅用語。經過一眾網民的「起底」，基本確認是她們的高中男同學高嘉鑫。

Muhelos稱，高男在高中時已「比較下流」，高三就至少騷擾了她及另二位女同學，其中一人受到實質傷害，「休學、復讀，並且不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」

對於判決，Muhelos在微博表示，這次判案的審判長和陪審員都是女性，她感謝警察和司法人員，也感謝女生們的勇敢，後續她們還將會以侮辱罪等罪名發起民事訴訟。

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