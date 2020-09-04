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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

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這種說不出口的貧窮，為何引爆中國網民熱議？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
路透
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生理期在華人社會仍屬「隱密的角落」，好朋友、大姨媽是諱莫如深的代名詞。誰也沒想到，一則在淘寶上詢問「散裝衛生巾」的發言，竟然引發內地群眾激烈熱議。

原來，一位大陸網友偶然發現，衛生巾（衛生棉）竟有網購散裝的形式，100片包郵售價21.99元人民幣，算下來一片不到1元新台幣。

產品超級便宜，只是來路不明，便被質疑這些便宜貨的衛生標準：「建議大家還是買有牌子的吧，這麼便宜的三無產品也敢用？」（三無產品為大陸用語，意指無生產日期、廠家、質量合格證）

輿論的起爆點在於，提問條底下兩個女孩回答了購買的原因：「生活難」「我有難處」，意味著真有女性辛酸到連生理用品也得極度節省，令廣大內地民眾感到震驚。

月經貧困是什麼？竟引發貧富差距的大辯論

「月經貧困」（Period Poverty）一詞，也頓時躍入人們視線。

這一場貧富差距的大辯論還沒完，那些「無法置信有人竟然買不起生理用品」的網友發言，則被群情大肆撻伐為「何不食肉糜？」──「就真的有人買不起一包10片20元人民幣的衛生棉啊！」「你負擔得起≠所有人都負擔得起。」

一樁散裝衛生巾所引發的「血案」，也促使《中國新聞周刊》飛快展開「如何消除月經貧困？」的線上調查。選項之一，是降低女性生理用品的13％稅率。但立刻就有經濟學家出來反駁，降稅之後，不代表商人就會降價。

究竟什麼是「月經貧困」呢？大陸健康類App「丁香醫生」解釋，一些女性由於經濟能力不足、缺乏生理衛生教育，導致在經期無法取得足夠的衛生用品，甚至影響上學與工作。

這種女性困境，並非貧國獨有，而是全球現象！

聯合國兒童基金會在2015年估計，全球至少有5億女性缺少經期衛生管理的條件，約為全球育齡女性人口的四分之一。

中國女性身處世界工廠，擁有強大的製造能力，還買得到便宜的衛生棉，根據BBC「世界經期衛生日」的報導，在印度3.55億擁有月經的女性中，只有36％有能力使用衛生棉，其餘64％的2.3億名女性用的是剪下来的破布、果殼、泥灰，甚至是牛糞。

即使是發達國家的女性，也出現了月經貧困的處境。

「英國計畫」（Plan International UK）曾調查，英國14歲至21歲的女性當中，每10人就有1人無力負擔衛生用品。也因此2018年8月，蘇格蘭的校園開始免費發放衛生用品，被視為邁出了世界的一大步。

經期不自由，背後問題不只物質缺乏，還有精神煎熬、世代貧窮

《南方都市報》引述北京師範大學的文章指出，能不能提供廉價的經期衛生用品，不僅是一個底層女性能不能健康、體面地度過經期這麼簡單。

「它還關係到──她們能否順利完成學業進入社會；能不能不受歧視地完成工作，能不能逃離家庭內部的暴力；甚至是能否帶著自己的孩子跳出世代貧困的輪迴，」專家指出。

針對「買不起的經期自由」，大陸衛生棉業者「暖心衛生巾王子」認為，最直接的解決辦法是公益捐贈。從創業到現在，他所創建的慈善事業捐贈了價值3000多萬人民幣的衛生棉，供給青海、新疆等偏遠地區的極端貧困女性。

「但最重要的就是，為這些女性提一個低門檻、高保障的創業、就業平臺，」他說，教會她們一些技能，提高她們的收入，「這才是解決問題最根本的方法。」

（作者邱莉燕 本文出自2020.9.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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