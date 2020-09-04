今年洪災 逾7000萬人受災

中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長周學文3日在國務院記者會上表示，今年中國洪澇災害較為嚴重，共造成7047.1萬人次受災。直接經濟損失2143億元人民幣（約315億美元）。

中新網報導，今年中國遭遇1998年以來最嚴重的汛情，僅次於1998年，防汛救災形勢一度十分嚴峻。

周學文在記者會上說，今年雨情汛情多年罕見，進入主汛期以來，全國共有751條河流發生超警以上洪水，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等大江大河大湖共發生18次編號洪水，長江、太湖發生流域性大洪水，其中長江上游發生特大洪水。

周學文表示，今年洪澇災害較為嚴重，主要災情指標總體呈現「三升、兩降」的特點。一是受災人次上升。今年洪澇災害範圍廣，全中國31個省分就有28個省遭受影響，7047.1萬人次受災，比近5年同期均值上升17%。

其次是直接經濟損失上升。由於洪澇災害持續時間長，一些地方災害程度深，農田、養殖、城鄉工商戶、基礎設施等受損嚴重，直接經濟損失2143億元人民幣，較近五年同期均值上升27%。

第三是轉移民眾數量上升。全國緊急轉移安置469.5萬人次，較近五年同期均值上升47.3%，為近年來最多。

四是死亡失蹤人數下降。由於堅持以保障民眾生命安全為首要目標，及時轉移受威脅民眾，因災死亡失蹤人口271人，較近五年同期均值下降49.8%。

五是倒塌房屋數量下降。今年洪澇災害共造成7萬間房屋倒塌，較近五年同期均值下降57.5%。

周學文表示，目前仍處於主汛期，要繼續做好江河洪水、山洪地質災害和台風的防禦工作。並且做好災後重建工作，加大對重點地區恢復正常生產生活秩序的支持，加強對受災困難民眾的救災救助支持。