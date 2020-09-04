強化漢語遭反彈 內蒙古多地爆發罷課、抗議

據美聯社報道，呼倫貝爾市的一名學生透露，本周二有學生沖出校門，並毀壞了柵欄，之後有警察趕來試圖將學生們送回教室。這名學生說："我們這些高年級的都在討論，我們認為必須得做點什麼……雖然現在對我們沒有造成直接影響，但會對我們的未來產生巨大的影響。"

中國內蒙古自治區官方近日出台新政，要求當地以蒙古語授課的學校改用國家統編教材，用漢語授課，取代蒙古語教科書。

抗議者指出，呼和浩特、赤峰市、通遼市等地都出現了抗議或者罷課活動。呼倫貝爾市某幼兒園孩子的母親諾明（音）向美聯社表示，她在平時不會出現警察的地方看到了警察，而且還在一所學校門前看到了一個金屬柵欄。從周一開始她就不送孩子去幼兒園了："我們很多家長會繼續讓孩子呆在家裡，直到他們重新在學校恢復蒙古語授課。"

2017年中國國家教材委員會成立，統籌指導管理教材工作。

蒙古語學校中小學學生的語文課將改用普通話教學。明年，政治與道德課程也將轉為普通話教學，2022年開始歷史課也將用普通話教學。其余的課程，比如數學，不會改變其教學語言。學生也將從一年級開始學習普通話。之前的規定是，學生從二年級才開始學習普通話。

內蒙古教育局未立即回應美聯社的置評請求。

根據法廣報道，內蒙古廣播電台多名職工聯署簽名，反對政府改革學校的教學計劃，表示該改革計劃違背《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國民族自治區法》的相關法令與規定。

周一，通遼市一家寄宿學校的家長們決定讓孩子回家。不過另外一所小學的校方在警方的支持下，拒絕讓父母接回他們的孩子，引發了家長的抗議。一名姓張的家長告訴美聯社，家長和其他人沖進學校時發生了沖突："對方用人牆擋住。我們繼續喊著口號。"他補充說，警方兩次動用胡椒噴霧對付抗議者。

張先生還說，晚上9點，學校校長和當地官員才讓家長帶孩子回家。現在通遼市的蒙古族學校恢復平靜。當地的官員一直在家訪，試圖讓學生們重返校園。

法新社看到的視頻片段顯示，數百名家長在某間學校門外抗議，還有學生高喊捍衛蒙古語的口號。錫林郭勒盟一位姓胡的蒙古牧民告訴法新社:"走極端了……這是對少數民族赤裸裸的壓迫"。

搜狐新聞本周四報道，通遼市警方發出通告懸賞通緝多人，通告指出，2020年8月31日，在通遼市科爾沁區轄區內發生尋釁滋事案，現向社會廣泛征集線索。通告還指出，凡是在公共場所聚集的，公安機關一律徹查。

中國當局關閉了一個蒙古語社交平台Bainu（蒙文是"你好嗎"的意思）。

對於蒙古族人來說，新規讓他們產生了會失去母語的恐懼。 張先生表示："現在語文課用普通話，普通話是第一語言，蒙古語已經成為一種輔助語言……如果這種情況持續10年、20年，我們的語言會慢慢被遺忘。"

星期四，北京為這項政策辯護，認為其保護了少數民族的權利。法新社報道，外交部發言人華春瑩在例行新聞發布會上表示，共同的民族語言是一個國家主權的象征。學習和使用國家通用語言是每個公民的權利和義務。

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