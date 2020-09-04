長三角鐵空水陸交通 按快進鍵

江蘇省交通運輸廳日前公佈了長三角一體化進程中江蘇交通建設最新進展。數據顯示，長三角「鐵空水陸」立體交通連點成片、連線成網。

中新社報導，推進長三角一體化，上海是龍頭，蘇浙皖各揚所長。縮短彼此時空距離、實現交通互聯按下「快進鍵」。

目前，長三角核心區滬寧杭已形成「1小時高鐵圈」，南京至上海、杭州、合肥基本實現高頻次1-1.5小時快速通達。今年7月，滬蘇通鐵路開通運營，坐火車從南通到上海，時間從3.5小時縮短至1小時。

據江蘇省交通運輸廳統計，江蘇鐵路總里程達3670公里，設區市全部通動車，高鐵覆蓋12個設區市。今年底，鹽通鐵路、淮揚鎮鐵路的建成運營，將使淮安、鹽城、揚州、泰州2小時左右到達上海。

在空路上，江蘇現有9個運輸機場，年旅客吞吐量均超過200萬人次，建成通用機場11個。上半年，滬蘇雙方簽署滬蘇推進「兩場」同步建設合作協議、南通新機場合作共建協議，規劃建設南通新機場，擬與上海浦東機場、虹橋機場構成上海多機場體系主樞紐。

水路方面，江蘇內河航道總里程、密度、港口萬噸級以上泊位數、億噸大港數均居大陸全國第一。共建世界級港口群，建設南通通州灣長江集裝箱運輸新出海口，建設蘇州（太倉）港作為上海港遠洋集裝箱運輸的喂給港、發展近洋航線集裝箱運輸成為長三角共同推進的方向。

省際交通的開通，打破了行政區劃的阻隔。數據顯示，目前，江蘇與滬浙皖開行了45條省際毗鄰公交線路，其中蘇滬19條、蘇皖18條、蘇浙8條。根據規劃，到2035年，江蘇要基本實現1日聯通全球、半日通達全國、長三角區域內2小時覆蓋、長三角核心城市間1小時通達、都市圈1小時通勤等目標。