中華文史教學 鄂台師生線上交流

第二屆鄂台師生中華文史教學交流活動，昨天在湖北宜城市藎忱中學和台北市國際會議中心同步進行，兩地近百名師生同上文史課，吸引眾多線民線上觀看。

今年是抗日戰爭勝利75周年，也是著名抗戰英雄張自忠將軍壯烈殉國80周年。為增進兩岸青少年對中華民族命運共同體認知，鄂台共同舉辦了此次主題為「共緬先烈共謀復興」─第二屆鄂台師生中華文史教學交流活動。

台北講課教師、國民黨台中市黨部副主委、金門大學人文社會學院副教授劉燈鐘，以《湖北戰場在對日抗戰中的歷史地位和作用》為題，回顧抗日戰爭時期，湖北軍民為民族救亡作出的巨大貢獻與犧牲，表達對民族英雄緬懷敬仰之情。

襄陽最美鄉村教師、宜城市藎忱中學教師舒輝娥，則以《回顧抗戰歷史，祭奠抗戰英烈，弘揚抗戰精神》為題，全面回顧了從1874年日本入侵台灣、至1931年日軍發動「九一八事變」開始侵華戰爭，舉國上下共同抗敵的歷史。

湖北宜城是「棗宜會戰」主戰場。1940年4月，日軍集結30萬兵力實施宜昌作戰計畫，張自忠將軍奉命率部與日軍展開「棗宜會戰」，浴血激戰九晝夜，終因寡不敵眾，血染沙場，壯烈殉國。宜城人民為了紀念這位抗日愛國將領，將新街中學更名為藎忱中學（張自忠，字藎忱）。1991年，在張自忠將軍誕辰100周年暨殉國51周年之際，宜城市又修建了張自忠將軍紀念館。