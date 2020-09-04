廣西最大跨海大橋 龍門大橋動工

廣西最大跨海大橋、北（海）欽（州）防（城港）一體化關鍵工程─廣西濱海公路龍門大橋日前已於欽州市動工。

中新社報導，龍門大橋是《國家公路網規劃（2013—2030年）》G228丹東至東興廣西濱海公路主線的重要組成部分，位於欽州市境內。廣西濱海公路是連接北部灣經濟區的重要通道，也是廣西唯一的濱海旅遊觀光公路，更是北欽防交通一體化的重要支撐項目。

龍門大橋項目投資建設方廣西交通投資集團有限公司董事長周文表示，該項目跨越龍門海峽，路線全長7.6公里，主體工程由龍門大橋、揚帆立交及三段路基組成，主橋長1198米，採用主跨1098米單跨吊全漂浮體系鋼箱梁懸索橋，滿足20000GT郵輪通航要求，是廣西規劃建設的最大跨海大橋，也是廣西首座單跨超千米的特大橋。

欽州市副市長盧峰稱，龍門大橋項目的建設將有效縮短防城港、欽州港間的時空距離，有利於加快當地沿海旅遊資源開發，加速發展向海經濟，促進北部灣城市群的快速發展。

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室常務副主任魏然表示，龍門大橋為北欽防一體化的「卡點」工程，項目建成後，將實現北欽防一小時通勤，助力北部灣民生一體化、交通物流一體化實現新飛躍，對促進北欽防一體化高水平開放和高質量發展、加快建成北部灣沿海新的增長極等具有重大的戰略意義。