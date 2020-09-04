廣西最大跨海大橋 龍門大橋動工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西最大跨海大橋、北（海）欽（州）防（城港）一體化關鍵工程─廣西濱海公路龍門大橋日前已於欽州市動工。

中新社報導，龍門大橋是《國家公路網規劃（2013—2030年）》G228丹東至東興廣西濱海公路主線的重要組成部分，位於欽州市境內。廣西濱海公路是連接北部灣經濟區的重要通道，也是廣西唯一的濱海旅遊觀光公路，更是北欽防交通一體化的重要支撐項目。

龍門大橋項目投資建設方廣西交通投資集團有限公司董事長周文表示，該項目跨越龍門海峽，路線全長7.6公里，主體工程由龍門大橋、揚帆立交及三段路基組成，主橋長1198米，採用主跨1098米單跨吊全漂浮體系鋼箱梁懸索橋，滿足20000GT郵輪通航要求，是廣西規劃建設的最大跨海大橋，也是廣西首座單跨超千米的特大橋。　

欽州市副市長盧峰稱，龍門大橋項目的建設將有效縮短防城港、欽州港間的時空距離，有利於加快當地沿海旅遊資源開發，加速發展向海經濟，促進北部灣城市群的快速發展。

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室常務副主任魏然表示，龍門大橋為北欽防一體化的「卡點」工程，項目建成後，將實現北欽防一小時通勤，助力北部灣民生一體化、交通物流一體化實現新飛躍，對促進北欽防一體化高水平開放和高質量發展、加快建成北部灣沿海新的增長極等具有重大的戰略意義。

海大 郵輪

延伸閱讀

中馬欽州園區 金融創新5項試點

海鐵自動化碼頭 欽州領先開工

苗栗三灣水頭屋大橋施工 31日起封閉14天

陸媒：廣西核酸檢測隊將赴港 協助新冠病毒檢測

相關新聞

海拔最高 肅祁公路瀝青施工

肅（甘肅肅南）祁（青海祁連）G213線公路瀝青最近施工，該段平均海拔約4200米，是目前國內在建的海拔最高的公路之一，也...

廣西最大跨海大橋 龍門大橋動工

廣西最大跨海大橋、北（海）欽（州）防（城港）一體化關鍵工程─廣西濱海公路龍門大橋日前已於欽州市動工。

中華文史教學 鄂台師生線上交流

第二屆鄂台師生中華文史教學交流活動，昨天在湖北宜城市藎忱中學和台北市國際會議中心同步進行，兩地近百名師生同上文史課，吸引...

長三角鐵空水陸交通 按快進鍵

江蘇省交通運輸廳日前公佈了長三角一體化進程中江蘇交通建設最新進展。數據顯示，長三角「鐵空水陸」立體交通連點成片、連線成網...

登陸開店直播外賣不可少 缺少網紅概念陣亡快

「直播」搭上台灣年輕人在大陸的創業列車。日前福州海峽青年節的幾場直播帶貨活動，讓當地台青林發偉的手工麻糬訂單暴增好幾倍；...

首見冰毒滲入木製傢俱運港！毒販在房內提煉毒品 2男被捕

周一（8月31日）警方搗破香港荃灣德士古道一個製毒工場，拘捕2名男子。今日（3日）警方交代案情指，行動中警方檢獲兩個藏約3公斤木頭及木塊的麻包袋、300克懷疑可卡因、約250克霹靂可卡因、16克冰毒以及一批製毒工具，市值約140萬元港幣（約530萬新台幣）。警方指，懷疑有海外毒販利用化學方法，將毒品滲入小型木製傢俱運來香港，本地毒販收貨後將傢俱拆開，並於荃灣一小格間內提煉冰毒。警方正追查毒品來源地，以及「加毒」木製傢俱有否流入本港市場。

首位港人橫渡英倫海峽 麥震江完成創舉游14小時

香港冰水游泳選手麥震江，花約14小時泳渡英倫海峽，在昨日下午游抵法國海岸，成為香港第一人。

「袋鼠爸爸」送快遞 腰繫5歲腦癱女

湖北武漢江岸區有一名特別的快遞員，送貨時他帶著一名小女孩，小女孩總是好奇的東張西望，時而開心拍手甜笑。原來5歲的娃兒是腦癱患者，只有6個月大的智力。因為妻子二胎早產需要休養，「袋鼠爸爸」決定將孩子帶在身邊，一同忙進忙出也方便隨時照料。

妻廁所產子丟垃圾桶 丈夫竟不知她懷孕

貴州安順一名女子腹痛在廁所產子後，將嬰兒棄置垃圾桶離去，新生兒被救出後在當地造成騷動。警方循線找到當事人夫妻，驚訝的發現丈夫竟然不知道妻子懷孕，當他看到如廁15分鐘後出來的妻子身上有血跡也未有警覺，妻子這時才吐露實情，認為丈夫對自己不關心，因此不想留下這個孩子。

劉慈欣科幻小說「三體」 Netflix將拍影集

中國作家劉慈欣獲得雨果獎的科幻小說「三體」（The Three-Body Problem）將躍升為影音作品面世，Netflix與劉慈欣達成協議，獲得該系列英文改編權。將由「權力遊戲」（Game of Thrones）團隊打造出小說中宏大的三體世界觀。

新人拍婚紗照被浪捲走2死1失蹤 新郎被救時緊抱新娘

浙江溫州洞頭區一對新人日前在海邊拍婚紗照時，發生落水事件，致2人死亡，1人失聯。事件中新娘和化妝師遇難，新郎獲救後被送往醫院，無生命危險，現場一名婚紗攝影師失聯。

暴打、腳踹、刀捅…惡男當街打死前女友 被抓還在笑

近日，河南嵩縣一男子當街暴打女子的視頻熱傳。視頻顯示，一名男子持續3分多鐘暴打躺地女子，「超過30多次」，期間還多次腳踢女子頭部，拿起附近的安全錐路障大力擊打女子頭部，並用小刀將其捅傷。警方獲報趕到現場，女子重傷，送醫不治。據網友稱，男子暴打前女友，被抓時還在笑。

熱門新聞

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

美論述區分中共 習近平：中國人民絕不答應

華為面臨高階晶片斷供 稱困難並非不可克服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。