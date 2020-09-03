登陸開店直播外賣不可少 缺少網紅概念陣亡快

「直播」搭上台灣年輕人在大陸的創業列車。日前福州海峽青年節的幾場直播帶貨活動，讓當地台青林發偉的手工麻糬訂單暴增好幾倍；開設英語培訓中心的李正能說，開店不打網紅概念可能很快會陣亡。

一場福州舉辦的「全閩樂購‧惠聚榕城（福州）」的直播節活動，8月28日至9月6日在福州舉行；其中，有幾場是海青節的「悅動海絲·魅力嗨購」雲直播系列專場活動。這也是兩岸青年互動專場，為網友推薦自家的特色台灣商品。

在福州已小有名氣的「光頭麻糬」，產品囊括一顆顆圓潤軟糯的麻糬，有花生、黑糖、紅豆…等多種口味，這些都是2014年到福州開店的台青林發偉研發出來的獨特配方，他堅持古法手工製作。

28日晚間，林發偉自己上了在福州市東二環泰禾廣場的雲直播間，向網民介紹外皮柔軟Q彈皮薄餡多的自家產品。日前他與妻子魏金燕一同接受記者電話採訪，電話那頭林發偉不時傳來爽朗笑說，他說，疫情期間，直播帶貨更重要了，現在多數顧客都透過網路訂貨，自己已擁有兩個微信群組，顧客成員快接近1萬名，很多都是買了六、七年的老顧客。

在台灣學做糕點的林發偉，經過多年愛情長跑娶了福州美女魏金燕。魏金燕說，林發偉不善言詞，但個性實在，由於林發偉有個光頭形象，產品乾脆就命名為「光頭麻糬」。結婚之初，她隨林發偉在台北定居，說話也有了「台灣腔」，之後生了小孩舉家遷回福州，並在當地開店。

「因為我們做的是台灣產品，純手工，顧客信任度高」，許多顧客對「光頭麻糬」的意見是，「除了餡多沒有其他毛病」魏金燕笑著說。她也補充通常一顆麻糬的餡是60到65公克，但「光頭麻糬」稱重起來有68到70公克。經過次直播活動，讓他們的訂單增加好幾倍，夫婦倆為了出貨就忙了一天一夜。

艾倫英語培訓中心負責人李正能是另一種創業典型。他在當地開設英語培訓班，成績亮眼，實體班以好價錢賣給了準備上市的企業，現在留有一個實體學校可與線上課程搭配培訓，他把一部分的注意力放在協助有意到當地發展的台青身上。

李正能電話受訪時說，這幾年他發現，到大陸發展的台灣年輕人很少，真的去了，也不易成功，關鍵是「大陸做生意的模式變化太快，有時候半年就變了」，還來不及適應。

今年初爆發新冠疫情，李正能說，很多做消費端生意的人被逼著要做外賣，其次是開店的人被逼著要打網紅槪念。他分享自己做英語培訓的經驗，現在也要加上線上因素，將線下和線上結合，才能持續發展。他準備協助在當地創業的台青，儘快帶進流量和互聯網思維，做出品牌口碑。