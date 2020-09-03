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首見冰毒滲入木製傢俱運港！毒販在房內提煉毒品 2男被捕

香港01 / 邵沛琳、蔡正邦
今日（3日）警方交代案情指，行動中警方檢獲兩個藏約3公斤木頭及木塊的麻包袋、300克懷疑可卡因、約250克霹靂可卡因、16克冰毒以及一批製毒工具，市值約140萬元。 圖截自香港01
今日（3日）警方交代案情指，行動中警方檢獲兩個藏約3公斤木頭及木塊的麻包袋、300克懷疑可卡因、約250克霹靂可卡因、16克冰毒以及一批製毒工具，市值約140萬元。 圖截自香港01

周一（8月31日）警方搗破香港荃灣德士古道一個製毒工場，拘捕2名男子。今日（3日）警方交代案情指，行動中警方檢獲兩個藏約3公斤木頭及木塊的麻包袋、300克懷疑可卡因、約250克霹靂可卡因、16克冰毒以及一批製毒工具，市值約140萬元港幣（約530萬新台幣）。警方指，懷疑有海外毒販利用化學方法，將毒品滲入小型木製傢俱運來香港，本地毒販收貨後將傢俱拆開，並於荃灣一小格間內提煉冰毒。警方正追查毒品來源地，以及「加毒」木製傢俱有否流入本港市場。

西九龍總區刑事（行政及支援）警司鍾雅倫表示，1個月前警方接獲線報，指有人租用房屋的小隔間製造可卡因及冰毒，毒品提供予香港西九龍區的毒販。周一（8月31日）下午，探員於荃灣德士古道39號德泰大廈一個約150呎大的地方，搗破一個製毒工廠並拘捕2男子。

2名被捕男子分別34歲及52歲，有香港黑幫三合會的背景，他們報稱為倉務員及建築工人。其中一名52歲男子已被控製毒及販毒，昨日（2日）於九龍城裁判法院提堂，將於10月28日再提訊。另外一名34歲被捕男子已獲准保釋。

毒品滲入木製傢俱　毒販高溫加熱提煉

鍾雅倫表示，事發時其中一名毒販於單位內，用電子煲煲煮毒品液體。行動中，警方檢獲約600克可卡因製成品、少量冰毒，以及一批製毒工具，包括電子磅、煲及梳打粉等。另外單位內存有兩個麻包袋，內藏約3公斤木頭及木塊。鍾稱，懷疑有海外毒販利用化學方法，將毒品滲入小型木製傢俱，再以正常途徑運到香港，本地毒販收貨後，將木製傢俱拆件及斬爛，再將小木塊高溫加熱，以化學方法提取毒品。

警方仍在調查今次案件的冰毒數量，以及木頭的來源地等。鍾續稱，提煉冰毒有危險及爆炸可能，今次案件手法新穎罕見，為首次發現有毒販將冰毒滲入木材，早前警方發現有人以同類手法販運可卡因。警方會繼續追查毒品來源，調查是否有其他「加毒」木製傢俱流入本港市場。

警方重申，製毒及販毒均屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪可被判處終身監禁及罰款最高港幣五百萬元（約1800萬新台幣），香港市民切勿以身試法。

延伸閱讀：

樽裝飲品掩人耳目 警粉嶺拘兩非華裔毒販 檢約值1.7億元毒品

海關荃灣緝毒搜兩單位 檢83萬元毒品拘1男

文章授權轉載自《香港01》

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