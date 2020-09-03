「袋鼠爸爸」送快遞 腰繫5歲腦癱女

湖北武漢江岸區有一名特別的快遞員，送貨時他帶著一名小女孩，小女孩總是好奇的東張西望，時而開心拍手甜笑。原來5歲的娃兒是腦癱患者，只有6個月大的智力。因為妻子二胎早產需要休養，「袋鼠爸爸」決定將孩子帶在身邊，一同忙進忙出也方便隨時照料。

楚天都市報報導，這名快遞員叫楊壁，是京東物流武漢三眼橋營業部有著5年工齡的員工。自從家裡二寶出生，他帶著患有腦癱的大女兒潼潼送快遞，已經半個多月過去了。

他把貨物裝滿電動車上的貨筐，用繩子固定好，又轉身把女兒連同小木凳一起抱起，放在電動車腳踏板上。這是潼潼最開心的時刻，平時難得出門的她，窩在父親懷裡，睜著好奇的眼睛東張西望。

潼潼現在4歲9個月大，患有腦癱，仍不會說話，不會走路，不能像正常的孩子上幼兒園。「她智力相當於6個月大的嬰兒，」潼潼出生5個半月後，被查出發育遲緩，確診為輕微腦癱，醫生說最好的結果是實現生活自理。為了這個目標，潼潼這四年在醫院長大。楊壁捏捏女兒的小臉說：「周一到周五，白天都在醫院接受康復治療。」

每周康復治療5天，每天3到5節課，每個月治療費就要五六千元，這幾乎是楊壁工資收入的三分之二。這五年來，楊壁每天穿工作服，幾乎沒有買過新衣。34歲的妻子以前是美容師，現在幾乎和化妝品絕緣；除了潼潼的外婆在武漢照顧一家人的生活起居，家裡的老人都在打工，貼補楊壁的家用。

今年8月，家裡迎來了早產的二寶，楊壁的妻子在生產過程中大出血，身體十分虛弱。突然間，家裡一大兩小需要人照顧。楊壁的岳母在武漢解封後，第一時間趕來武漢，仍照顧不過來。楊壁思來想去，決定暫時將女兒帶在身邊，每天一起送貨。

營業部的同事對潼潼挺照顧，京東物流武漢三眼橋營業部負責人易明，在了解到楊壁家況後，計畫向集團總部申請愛心基金。

對於潼潼的未來，楊壁也有迷茫。女兒已經做了半年口肌訓練，但依然不會叫爸爸媽媽。醫生說康復訓練不能中途停止。楊壁盼著康復機構能夠盡快復課，讓孩子能夠持續有效地接受正規治療。