妻廁所產子丟垃圾桶 丈夫竟不知她懷孕

貴州安順一名女子腹痛在廁所產子後，將嬰兒棄置垃圾桶離去，新生兒被救出後在當地造成騷動。警方循線找到當事人夫妻，驚訝的發現丈夫竟然不知道妻子懷孕，當他看到如廁15分鐘後出來的妻子身上有血跡也未有警覺，妻子這時才吐露實情，認為丈夫對自己不關心，因此不想留下這個孩子。

ZAKER貴陽報導，安順開發區南馬大道一間母嬰用品店的售貨員日前公廁救了這一條新生命。當時她們發現單人廁所裡全部是血，紙簍裡塞著一個剛出生的嬰兒。店員湯瓊急忙將新生兒頭部的胎膜撕開，小傢伙才哭出來，開始了正常呼吸。

店員將孩子送醫，住院醫師王懷萍表示，孩子出生體重是2600克，肝腎功能正常，但是頭顱CT提示缺氧缺血性腦病。護士們都很喜歡這個小娃娃，打趣地說小傢伙是科室裡的顏值擔當。

報導指出，安順開發區公安局民警追查後，將涉案夫妻傳喚到派出所。

嫌疑人小芳（化名）今年21歲，目前與丈夫育有一子。她之所以會遺棄親生骨肉，是因為兩人的經濟並不寬裕， 其次，小芳覺得丈夫長期在外對自己不夠關心。而直到進了派出所，小芳的丈夫竟然還不知道妻子急匆匆地在廁所生了一個孩子。

小芳表示，當日才入廁孩子就出生了，老公還在在廁所外面給她遞紙。她在廁所糾結了15分鐘後，決定將自己身上的血跡清理過後，坐著丈夫的摩托車回家了。

民警不解，夫妻兩人是否感情不睦，為何丈夫連妻子懷孕了都不知道。對此，男子表示太太穿著寬鬆一直瞞著家人，也承認他的疏忽，「平時上班太忙了」。男子並表示，他們家人都很期待這個孩子，連名字都取好了。等待案件處理好，他將會第一時間接孩子回家。