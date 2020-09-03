劉慈欣科幻小說「三體」 Netflix將拍影集

中國作家劉慈欣獲得雨果獎的科幻小說「三體」（The Three-Body Problem）將躍升為影音作品面世，Netflix與劉慈欣達成協議，獲得該系列英文改編權。將由「權力遊戲」（Game of Thrones）團隊打造出小說中宏大的三體世界觀。

香港01報導，Netflix改編劇涵蓋了「三體」三部曲，即「三體：地球往事」、「三體：黑暗森林」和「三體：死神永生」。除了「權力遊戲」團隊加入外，美籍製片人 Alexander Woo也參與改編。而劉慈欣本人和英文版譯者劉宇昆將擔任本片製片顧問。

Netflix原創影集副總裁Peter Friedlander表示，「多位編劇都是『三體』的狂熱擁護者。作為一個影迷，能得到劉慈欣的支持，對我們來說特別有意義。我們都有一個共同的目標：向這個不可思議的故事致敬，並帶著成員們進行一生的冒險之旅。」團隊成員David Benioff 和 D. B. Weiss 形容，劉慈欣「三體」三部曲是他們讀過的最具雄心的科幻小說系列。

報導指出，劉慈欣非常尊重和信任「三體」英文系列劇集的創作團隊，相信他們一定會為全球的「三體」愛好者帶來精彩的視覺享受。「作為作者，我很榮幸能看到這部特別的科幻作品在全世界傳播開來，並得到許多粉絲的喜愛。我也很高興世界各地的新老粉絲們未來能夠在Netflix上看到這個故事。」

「三體」自2008年開始連載，是中國最暢銷科技小說之一，述了地球人類文明和三體文明的信息交流、生死搏殺及兩個文明在宇宙中的興衰歷程。「三體」在2015年獲得科幻小說界大獎雨果獎，劉慈欣是首位奪得該獎的亞洲人。