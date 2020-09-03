新人拍婚紗照被浪捲走2死1失蹤 新郎被救時緊抱新娘

浙江溫州洞頭區一對新人日前在海邊拍婚紗照時，發生落水事件，致2人死亡，1人失聯。事件中新娘和化妝師遇難，新郎獲救後被送往醫院，無生命危險，現場一名婚紗攝影師失聯。

新京報報導，浙江溫州洞頭區一對新人1日傍晚在拍婚紗照時，有四人不慎落入海中被海浪捲走。

溫州洞頭溢香應急救援隊隊長楊森權表示，救援隊於1日傍晚6時左右接到通知，隨後出動7名隊員到海上進行救援。

齊魯晚報報導，救援隊工作人員說，當天下午受颱風天氣影響，事發位置海域風浪比較大。他說，四名落水者是在相思嶴海邊一處岸邊礁石上落海的。救援隊的船趕到之後，從距離四人落水位置100多米的海水中找到了新郎。

「我們船上按響了喇叭，新郎在水裡舉起一隻手，我們發現了他。」救援隊隊員說，待船靠近之後，他們看到新郎緊緊抱著新娘，漂浮在水上。

報導指出，這對新人隨後被拉上船，但新娘已經沒有生命體徵。隨後，救援人員又在發現新郎新娘位置的邊上找到了落水的化妝師，也已經沒有了生命體徵。

之後，救援隊了解到，事發當時，這對新人和攝影師、化妝師一起，到相思嶴海邊為拍攝以海浪為背景的照片，才會選擇在岸礁上拍攝。

報導稱，相思嶴島位於溫州市洞頭列島中段，岸線長度52米，陸域面積150平方米。相思嶴附近因為景色秀美，素來是新人們拍攝婚紗照的熱門地點。