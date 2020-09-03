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暴打、腳踹、刀捅…惡男當街打死前女友 被抓還在笑

世界日報 / 中國新聞組／北京報導

近日，河南嵩縣一男子當街暴打女子的視頻熱傳。視頻顯示，一名男子持續3分多鐘暴打躺地女子，「超過30多次」，期間還多次腳踢女子頭部，拿起附近的安全錐路障大力擊打女子頭部，並用小刀將其捅傷。警方獲報趕到現場，女子重傷，送醫不治。據網友稱，男子暴打前女友，被抓時還在笑。

據@平安嵩縣公安通報，8月30日晚上11時40分許，嵩縣城關鎮發生一起重大刑事案件。接警後民警迅速趕到現場，將26歲邢姓犯罪嫌疑人控制。22歲賈姓女子，係邢男前女友。目前案件正在進一步偵辦中。

澎湃新聞報導，多數網友看了視頻都相當氣憤，但有人認為女方是「辜負了男方」、「圖錢、圖彩禮」，退婚後才導致被前男友殺害的。死者哥哥賈先生心痛呼籲「不要再網暴死者」，賈先生澄清，「男方沒車沒房，我妹跟他訂婚也根本不可能圖錢。而且，之後退婚時，2萬元的彩禮也已經退還給男方。」

據報導，賈先生也同時在朋友圈發文。貼文中稱，一開始全家都反對妹妹和男方在一起，因為男方喝酒打牌不正經。之後男方在訂婚時承諾說好好找個工作，妹妹選擇相信他。但男方回來後仍舊打牌喝酒。

賈先生發文稱，訂婚時男方給了1.1萬元彩禮，加上紅包共有2萬元，並買了一個手鐲。女方退婚時都已經歸還。「我妹妹從來不圖男方的錢，不嫌棄他窮……妹妹掙錢給他花的錢，遠遠超過他給妹妹的。因為看不到希望選擇分手，沒想到換來殘忍的報復。」

公安 分手

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