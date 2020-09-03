辦美簽很「柬」單？ 華生曲線入境

進入9月開學季，美國又開始重提收緊留學生的限制，令不少留學生膽戰心驚。近期有部分中國留學生竟採「曲線入境」手法，繞道柬埔寨等免簽國家申請赴美留學簽證。

時代財經報導，打算今年去往華盛頓大學讀商科的王強（化名）說，由於目前國內暫時無法辦理美國簽證，而他選擇的留學專業境外停留時間最長是一年半，擔心屆時回國後無法通過境外留學資格證明的認定，因此近日選擇前往柬埔寨金邊辦理美國簽證。

「跟我一班飛機去辦理簽證的有8個人，但目前我住的酒店裡塞滿了要辦簽證的中國人。」王強透露，經由免簽國代辦留學簽證的機構，會派人接送機、審核材料以及幫助客戶排隊刷面簽的預約號。

報導指出，目前柬埔寨首都金邊的代辦業務最為成熟，也是距離中國比較近的免簽國家。有代辦機構表示，客戶的出發地點可選擇廣州、成都、昆明，一批人數基本在8到10人，最多不超過12人。

經了解，辦理留學簽證的一系列套餐費將近5萬元(約7300美元)，近期還小幅加價。但是這筆費用並不包括簽證費用和進入柬埔寨時要給海關的押金費用，這兩者相加大約需要2160美元。

「只要學校那邊沒有問題，簽證是絕對可以入境美國的，」一位代辦機構工作人員透露，他的機構在8月經手代辦了10名學生，已有8名學生拿到簽證，其中3名已動身前往美國。

值得一提的是，代辦簽證至少需要在境外停留將近3周的時間。「其中有14天要在酒店隔離和進行核酸檢測，之後才能安排面簽。面簽完了還需要等4到5天才出簽。如運氣不好，被簽證官列入『check（審查）』，時間至少將往後延10天。」一個代辦機構的工作人員說。

而即便拿到簽證也仍存在一定的風險。在一個留學群中，有幾名留學生稱，之前赴柬埔寨辦理美國留學簽證的團體中，出現過簽證發下來不到一天，就被美國大使館撤銷簽證的情況。

一名代表機構工作人員說，「雖然目前類似機構的只有2-3家，但需要這類服務的人群卻不少，包括赴美讀大學、參加SAT考試（美國高考）和商務人士。目前（金邊）一天只放10個預約面簽號，因此我們都需要熬夜搶號。」

從整體來看，目前選擇代辦簽證服務赴美的留學生並不多見。王強說，他班上有三分之一非美國境內的學生選擇了線上網課，約一半的中國留學生選擇延後一年入學。「類似我這樣的可能不到留學生群體總人數的5%。」