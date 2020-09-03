內蒙古抗議漢語授課 23人被通緝

內蒙自治區宣布所有學校9月1日開始，強制以漢語取代蒙語授課，被當地民眾視為「文化滅絕」手段，引發十年來最大示威抗議行動。更有不少蒙古族家長拒絕送小孩入學，通遼市官方以尋釁滋事罪至少通緝23人。

多維新聞引述港媒報導，上月28日起，通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地數萬人上街頭抗議，不少師生也發起罷課。對此，官方態度強硬，通遼市公安系統發出多份「協查通告」，至少涉及23人，向當局提供有關人員資料者可獲千元人民幣獎金。

其中科爾沁區通緝八人，官方稱8月31日在科爾沁區轄區內發生「尋釁滋事」案。奈曼旗公安局為此通緝二男一女。另在通遼市開發區公安分局則通緝一名男子，指其在8月31日「不聽勸阻，帶頭強行衝闖公安機關設置的警戒帶」。

而在群眾抗議事件發酵後，內蒙古自治區政府9月1日晚召開緊急會議，自治區主席布小林出席，促各級幹部教師要主動向學生、家長，以及群眾宣講漢語授課政策，保證學生正常上學。