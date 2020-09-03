紀念抗戰勝利75年 習近平向烈士獻花

為紀念抗戰勝利75周年，上海淞滬抗戰紀念館3日將推出「艱苦卓絕—上海抗戰與世界反法西斯戰爭」主題展，這是唯一一個全面反映上海抗戰歷史過程的主題展覽。由於時值中美關係愈趨緊張，習近平是否會對此發表講話，引來關注。

上海淞滬抗戰紀念館館長唐磊表示，抗戰勝利是中國民眾艱苦奮鬥的成果，也是中華民族的驕傲，兩岸應共同紀念抗戰勝利，尊重歷史，記取歷史教訓。本次展覽共展出1690件珍貴文物，其中有「申江戰焰圖」、南京軍事法庭審判日本戰犯的呈堂證物、陳誠在八一三淞滬會戰期間與戰地指揮官往來的電文等30餘件珍貴文物，更是首次亮相。

據悉，陳誠電文、電訊、將領及歷史學家回憶錄和中正劍等多種文物為台灣藏家捐贈。

唐磊表示，大量的圖片、史料、抗戰題材美術作品在展覽中亮相，其中畫家李斌創作的巨幅畫作「中國代表團簽署聯合國憲章1945」，融合史學與美學元素，呈現聯合國初建的概況。

據了解，布展時主辦單位曾考慮到簽署聯合國憲章時的時空背景，並引發討論，中華民國青天白日滿地紅國旗、人名立牌、英文圖說，是否必須呈現。經由兩岸專家和學者討論後，最後決定，忠於史實。

針對最近電影「八佰」帶起的民眾抗戰熱，唐磊表示，相較於兩次淞滬會戰，四行倉庫不能相提並論。淞滬抗戰，雙方參戰的人員100萬人，而中國軍人的死傷高達30萬人，非常慘烈；四行倉庫只有傷亡十幾二十人，並非大型戰役。後者，只因倉庫位於英租界旁，戰鬥受到當時國際媒體關注，且可以喚醒國人，仍有中國軍人在上海抵抗。

此外，3日上午，中共總書記習近平等中共黨政高官將到「中國人民抗日戰爭紀念館」向抗戰烈士獻花致敬。多維新聞報導，今年恰逢75周年，較常年為大，較逢十年為小，故由習近平領銜獻花，但今年的紀念主題仍有特別意義。近日，官方傳媒連發長文，藉紀念抗戰勝利，影射當下的中美角力，既有對外文宣之功，又有對內動員之意。

2014年中國以立法形式確定每年9月3日為「抗日戰爭勝利紀念日」，2015年中共還在天安門舉行抗戰勝利70周年大閱兵。