因應疫情香港停辦十一煙花 回歸後第4度

香港康文署在去年整體公眾安全的考慮，取消10月1日的國慶煙花匯演。署方於今年6月邀請有意贊助2020年國慶煙花匯演的機構，惟港府2日公布因應疫情，原定於10月1日的國慶煙花匯演將會取消，是1997年回歸至今，第四次取消國慶煙花匯演，包括2013年南丫海難一周年、2014年雨傘運動、2019年反修例示威衝突而取消。

香港01報導，去年因為修訂「逃犯條例」風波仍未平息，基於整體公眾安全的考慮，10月1日國慶煙花取消。

據報導，今年國慶煙花也逃不過停辦的命運，港府2日宣布，因應疫情，原定於10月1日在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。此次取消，是1997年回歸至今，第四次取消國慶煙花匯演，也是二度連續兩年取消國慶煙花匯演。

今年的6月，康文署曾公開邀請贊助商，香港對上一次的國慶煙花匯演已經是2018年的10月1日。

此外，香港新冠肺炎疫情緩和，港府2日公布，由4日起進一步放寬社交距離措施，餐飲業務方面，晚市堂食延長一小時至晚上10時，但維持最多二人一桌；表列處所方面，容許健身中心重新開放，每一健身站、器械和器材，以及連教練在內每組訓練或課堂不得超過四人；按摩院也可以有限度下營業。

港府亦安排部分指定室內及戶外體育處所重開，當中新增處所包括羽毛球場、乒乓球室、保齡球場、桌球室及海上活動中心等，當中「碌齡」及「篤波」容許不多於四人使用。港府透露9月中或可放開康文署場地。