THE世界大學排名 港大跌4位、理大躍升42位

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education，THE）公布最新的世界大學排名，香港大學全球排第39位，比去年跌4位。理大急升42位，排第129位。

綜合媒體報導，英國牛津大學連續第五年蟬聯榜首，其次是美國史丹福大學及哈佛大學。香港有5間大學打入首200位，香港大學續成為香港排名最高的港府，全球排第39位，比去年跌4位。科大排名大跌9位，由去年47位，下降至第56位。相反，中大微升1位，排第56位；去年反修例風波經歷「圍城」危機的理大則急升42位，排第129位。城大世界排名則維持不變，排第126位。

據報導，港大發言人表示，港大一直致力提供優質教育，確信透過實踐學校勾畫的未來願景藍圖，將更提升港大在國際間的聲譽。理大則表示，對於排名躍升42位感到鼓舞，未來會參考排名及其他評核方式，檢視可進步的空間並進一步提升教研水平。

報導指出，THE知識總監Phil Baty指，新冠肺炎為西方大學，尤其英美院校帶來流失國際人才的風險，不少人才會留在本國就學和發展，或加速亞洲取得知識經濟的優勢。港大發言人表示，一直致力提供優質教育，在教學、研究及知識交流等方面力求卓越。科大回應指，一向視排名為參考，以助了解大學表現。理大則對排名躍升表示感到十分鼓舞。