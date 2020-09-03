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光盤行動走樣？教官當眾吃光學生「剩飯」 陸網批：都瘋了
中國國家主席習近平日前下令禁止餐飲浪費行為，國內更帶起新一輪的光盤行動，不過先前一名小學副校長當眾吃光學生剩飯，引發眾人討論衛生問題，近日在河南又傳出相同事件，主角則換成了教官，影片在網上曝光，大陸網友看完直呼「太過了，大家瘋了嘛！」
根據微博上的報導，這起事件發生在河南禹州南區學校，影片中可見，學生排隊等著將碗筷放進回收處，但有名女學生的餐盤裡有剩飯，當場被教官攔下，對方抓起白飯問能不能吃，下秒直接塞入嘴內，並說以後不要浪費糧食，突如其來的行為讓該名學生看傻了眼。
大陸網友紛紛抨擊這種教育行為，「嚇到那個女孩子了！」、「真的沒必要這樣，該提倡就提倡，但有時就是吃不下，不需要勉強人」、「原始人類？不會用筷子？有剩飯二話不說就吃掉，萬一人家身體不舒服吃出病誰來負責，别搞這種自我感動式的教育好不好」、「上次是學校校長，這回是學校教官，煩死了」、「怎麼回事，能不能来點正常的提倡節約糧食的方式」、「好可怕，這算職權騷擾吧！」
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