新疆社科院以數據 駁斥「種族滅絕」指控

新疆社會科學院主辦的新疆哲學社會科學網3日發布「關於境外炒作新疆人口問題的研究報告」，以數據反駁西方關於大陸在新疆針對少數民族實施「種族滅絕」的指控。報告稱，新疆在依法實行計劃生育過程中，維吾爾族等少數民族的權益得到了充分保障。

德國的新疆問題專家鄭國恩（Andrian Zenz）日前發布一份調查報告，引述大陸官方文件、統計數據，以及曾被關押的維族人及其家屬的訪談記錄指控，新疆當局定期要求少數民族育齡女性接受體檢，以檢查其是否懷孕，並對維族婦女強制施行節育、絶育措施。

報告並稱，數字顯示，中國整體的節育環使用量、絶育手術數量近年來都在降低，但在新疆這兩個數字卻在增長。

鄭國恩指出，漢族女性很少被要求接受節育環置入或絶育手術。總體來講，新疆當局可能對有三個以上孩子的育齡婦女進行大規模絶育。

新疆社科院這份報告稱鄭國恩為「德國反華學者」，指其片面引用一些數據和別有用心的個案報導，汙衊新疆存在所謂的「強制絕育」問題。

報告稱，統計顯示，2010至2018年，新疆常住人口從2,181.58萬人上升至2,486.76萬人，增加305.18萬人，增長13.99%。

其中，少數民族人口從1,298.59萬人上升至1,586.08萬人，增加287.49萬人，增長22.14%。

維吾爾族人口從1,017.15萬人上升至1,271.84萬人，增加254.69萬人，增長25.04%。

漢族人口則從882.99萬人上升至900.68萬人，增加17.69萬人，增長2.0%。

此外，2018年新疆人口出生率為10.69‰，與當年大陸全國出生率10.94‰基本持平。其中，維吾爾族人口出生率11.9‰，不僅高於全新疆人口出生率，更更高於漢族9.42‰的人口出生率。

報告指出，新疆維吾爾族人口的增幅和出生率均遠高於同期全新疆和漢族人口，所謂「種族滅絕」問題純屬無稽之談。在依法實行計劃生育過程中，維吾爾族等少數民族的權益得到了充分保障。