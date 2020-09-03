內蒙古中小學加強漢語教育引爆抗爭 數十人遭通緝

大陸內蒙古民族語言授課學校新學期起將強化漢語（普通話）授課，引爆當地蒙古族家長和學生抗議。香港星島日報稱，有家長拒絕送小孩入學，位於內蒙古東部的通遼市更以尋釁滋事罪至少通緝23人。

報導稱，內蒙古教育廳8月底通報，新學年將推出「雙語教學」，要求小學、初中加強漢語授課、減少使用蒙古語，引發部分蒙古族人擔憂蒙古族的文化和身分會逐漸消失。上周五起，通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地就爆發十年來規模最大的示威抗議活動，還有家長表示不會送孩子回校。

法新社日前也引述興安盟一位牧人說法表示，內蒙古各地至少有數萬人上街抗議。

星島日報指出，大陸官方對此態度強硬，通遼市公安系統發出多份「協查通告」，至少涉及23人，向當局提供有關人員資料者可獲人民幣1,000元獎金。

由於事件不斷發酵，內蒙古自治區政府1日晚間召開電視電話會議，自治區主席布小林出席會議並講話。根據內蒙古自治區人民政府官網消息，這場會議強調，推進統編教材使用是「黨和國家對民族地區的關懷」，「落實好這項政策是我們必須完成的一項重大政治任務」。

會議要求內蒙古各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動學習國家相關政策，主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學，保證學生正常上學。

內蒙古日報2日發表的社評指出，新疆和西藏已分別於2017和2018年起，在義務教育階段起始年級開始使用語文、政治、歷史三科國家統編教材，並使用國家通用語言文字教學。按大陸中央統一部署要求，內蒙古新學年開始也將分三年逐步實施。

社評稱，「推廣通用語言文字，少數民族群眾是最大受益者」，「也是為少數民族群眾創造『走出去』、共享現代文明成果的機會，唯有抓住用好，方能不辜負這份好意」。

文章還表示，「作為中華人民共和國公民，如果只能使用本民族語言文字，無法自如地運用國家通用語言文字，就好比天空如此廣闊，但鳥兒卻只用一支翅膀飛翔，生存和發展空間肯定會受到限制。」