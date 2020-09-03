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長江水位 全線退至警戒以下

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸水利部2日披露，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位已全線退至警戒以下。

中新社報導，1日7時，長江中游幹流蓮花塘站水位退至警戒以下，超警歷時59天，其中超保6天；18時，洞庭湖城陵磯站水位退至警戒以下，超警歷時60天，其中超保7天。至此，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位全線退至警戒以下。

9月1日，大陸國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部部長鄂竟平主持會商，分析近期汛情形勢。會商指出，預計未來3天，受颱風「美莎克」和冷空氣共同影響，東北中部東部、西南東部等地將有中到大雨，其中遼寧東部、吉林大部、黑龍江西部南部、內蒙古東北部、重慶北部、貴州中部等地部分地區將有暴雨，局地將有大暴雨。暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。

會商強調，務必高度重視颱風「美莎克」可能給東北地區帶來的暴雨洪水，迅速進入臨戰狀態，全力以赴做好防範應對。

會商指出，近期大陸西南等地還有降雨，黃河幹流部分河段仍超警，要繼續做好各項防禦工作，繼續做好長江三峽、漢江丹江口、黃河龍羊峽和劉家峽等主要水庫調度，關注西南地區局地強降雨，嚴防山洪災害。

目前，大陸水利部仍維持水旱災害防禦三應急響應。

暴雨 鄱陽湖 颱風

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