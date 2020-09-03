長江水位 全線退至警戒以下

「最長的暑假結束了...但疫情還沒。」9月的第一天，中國各地中小學與幼稚園，迎來了久違的開學日。學生們終於重返校園，各種開學儀式活動也不意外地圍繞著抗疫敘事為主軸。像是往年例行在開學日播送的官方思想宣導節目《開學第一課》，今年就邀請了鍾南山等「抗疫招牌人物」為嘉賓，並特別選在疫情原爆點城市——武漢——額外設置「開學講堂」，將武漢定調為抗疫的「英雄之城」。但在看似步入日常軌道與激昂歌頌「少年強中國強」的主旋律之外，疫病危機未解、究責調查未明的當下，各界卻仍有諸多疑慮。

2020-09-02 16:25