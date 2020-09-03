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北大強基招生842人 培養創新人才

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京大學3300多名大學新鮮人9月1日報到。據北京大學招生辦披露，2020年，學校首次實施「強基計畫」招生，共錄取842人，北大將對入選學生實施全過程培養，著力培養基礎學科拔尖創新人才，以服務大陸國家重大戰略需求。

新華社報導，為貫徹大陸教育部推出的「關於在部分高校開展基礎學科招生改革試點工作的意見」（「強基計畫」），突出基礎學科的支撐引領作用，2020年，北大將數學類、物理學類、化學類、生物科學類、力學類、歷史學類、考古學、哲學類、中國語言文學類和基礎醫學等學科納入北大「強基計畫」方案。

北大「強基計畫」將發揮該校在學科及人才培養方面優勢，通過「基礎學科+多元選擇」個性化培養體系、為每名學生配備一專業導師和多名跨學科導師的「1+X」導師制、打通本科（大學）和研究生階段培養的「3+X」計畫等多元方式，著力培養基礎學科專業型及跨學科複合型的創新人才。

北大生命科學學院為此還專門成立了「鹿鳴書院強基班」。北大生命科學學院副院長王世強指出，「鹿鳴書院強基班」將重點加強學生交叉學科綜合素質培養，並開設交叉融合課程、創意實踐系列課程，實施小班授課，密切師生、學生間交流。同時，打通本碩博3個教育階段，通過「3+5本博直通」項目探索中國大陸自主培養生命科學人才的方案。

北京大學 新鮮人

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