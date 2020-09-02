張文宏：秋冬若發燒 得流感可能性大過新冠肺炎

新冠肺炎疫情不止，時序又將進入專家先前警告可能會出現第二波疫情的秋冬季節，但是中國感染科專家張文宏說，今年秋冬季民眾一旦發燒，得流感的可能性比新冠肺炎要大。

微信公眾號「華山感染」今天發布有關施打流感疫苗的提醒，同時附上復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的一段短片。

張文宏在影片中表示，今年秋冬季，大家最擔心的可能還是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但中國疫情控制得不錯，新冠肺炎算是防控得比較理想的，流感在內的一些疾病反而未必能防控得這麼好，「因為我們也不可能都像防新冠（新冠肺炎）一樣去防」。

他說，今年的秋冬季一旦發燒，很多人首先會懷疑自己得了新冠肺炎，但事實上，可能性最大的反而是流感。

他表示，防範流感也跟防範新冠肺炎一樣，無非就是要戴口罩、勤洗手，但最關鍵的是，流感有疫苗。

張文宏說，在大多數情況下面，有症狀的民眾可能既不是流感、也不是新冠肺炎，僅僅是一場感冒。

至於要如何分辨，他表示，如果發燒用了感冒藥可以好，那就是一般感冒；但如果用了醫治感冒的藥，病情繼續加重，特別是出現呼吸困難，這種情況應該立刻去醫院，因為即使是流感引起的肺炎都可能致命。