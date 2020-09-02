海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

今年第9號颱風「梅莎」持續往朝鮮半島前進，預計今（2日）深夜登陸南韓，由於外圍環流大，台灣及中國沿海地區皆有長浪出現。1日傳出中國浙江有一對新人在海邊拍婚紗照時，包括新娘在內，共4人遭大浪捲走，最後造成2人死亡、1人失蹤。

據中國《頭條新聞》報導，浙江溫州洞頭區海邊一對新人拍攝婚紗照時，原本全都站在大石頭上拍攝，卻遭突如其來的大浪滅頂，這對新人及攝影的工作人員遭海浪捲走，救難人員獲報後趕往尋人。

對此，溫州市洞頭區應急管理局工作人員則表示，該對新人與拍攝人員1日在海岸邊拍攝婚紗照，在下午5點50分左右不小心掉入海中，接獲報案後，救難人員立即出動搜救，經過一整夜的搜尋，已經尋獲3人，其中2人死亡，1人無生命危險，但還有1人失聯，救難仍在進行中。

對於搜救的過程，應急救援隊隊長楊森權說明，等到救援隊趕到時，已看到新郎在海中漂浮，新郎被救時還緊緊抱著新娘，新郎在送醫後已脫離險境，但遇難的兩人是新娘和化妝師，現場一名婚紗攝影師仍失聯，目前還在搜救中。