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5歲女童被鄰居抱走！內褲染血嚴重撕裂傷 命危搶救中
黑龍江5歲女童妍妍（化名）上月底在家門口失，家人尋找一夜未果；次日拾荒的劉姓鄰居把妍妍送回家，家人發現孩子身上有多處傷，褲子上有血跡，疑似遭到猥褻，緊急將她送醫，目前尚未脫離危險。
據上游新聞報導，警方逮捕涉嫌強姦的劉男，劉男年約50歲左右，沒有成家，與母親同住，喜歡喝酒，平日以拾荒來維持生活。
周爸爸平時靠送外賣維持生計，妍妍由奶奶馬女士照看。報導指出，馬女士回憶事發當天表示，劉姓鄰居來周家討酒喝，「當時他已經喝的醉醺醺，我兒子沒給他酒，將自家的晚飯拿出一碗，給了他。」
當天傍晚6時左右，在家看動畫片的妍妍突然不見了，「當時我媽只離開房間幾分鐘，回來就發現妍妍不見了。」周先生回憶。據報導，驚慌失措的周家人開始四處尋找，左鄰右舍也幫忙尋找；有鄰居稱見到妍妍被醉酒的劉男帶走了，但周家人馬上趕到劉男家，但沒有發現妍妍的影。
次日清晨5點多，劉男把妍妍抱了回來，自稱是其找到孩子並送回，但是妍妍的狀態卻有些異常，「女兒躺在被窩裡，看起來很緊張、很難受。」報導說，妍妍的奶奶脫下妍妍的衣服發現，妍妍身上多處受傷，內褲上有血跡，疑似遭到猥褻。
報導稱，妍妍下身新近裂傷，背部挫傷，臀部挫傷，雙下肢挫傷，面部挫傷，手部挫傷等；還出現細菌感染，體溫達到39.5℃，被緊急送到ICU救治。
周家為籌款幫妍妍治病發出求助信息，己在黑龍江省哈爾濱市數個微信群流傳。求助信寫道：「我的女兒今年5歲，是個活潑的小姑娘，現在她卻躺在重症監護室與病魔作鬥爭，孩子下體出現撕裂，已經錯過最佳縫合時期……」讓網友看了辛酸。
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